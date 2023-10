Diana Kobzanová odtajnila kus soukromí, jak manžel komentuje její vizáž?

Diana Kobzanová se rozhodla stáhnout z veřejného života a věnuje se hlavně své rodině. Trojnásobná maminka ze sociálních sítí odešla zcela záměrně a život offline si nemůže vynachválit. Přesto se ale čas od času fanouškům přihlásí.

Diana Kobzanová byla dříve na Instgramu velice aktivní a pravidelně sdílela momenty ze svého života s hokejistou Michaelem Frolíkem. Modelka se ale ze zraků veřejnosti částečně stáhla už v roce 2014, když porodila první dceru Ellu a od té doby se věnuje hlavně své rodině a mateřské roli.

Do roku 2020 trojnásobná maminka sem tam umisťovala momentky z Kanady, kde dlouhé roky žila, pak se ale rozhodla ze sociálních sítí nadobro odejít.

Poslední příspěvek sdílela Kobzanová letos v březnu, když přivedla na svět svou třetí dceru. Snímek ale později smazala a další přidala až po několika měsících. Dle svých slov navíc přidala novou fotografii jen proto, aby potěšila svého kamaráda. "Ahoj! Jen abych udělala radost kamarádovi, který se o mě staral v Praze. Jedinej pupínek a žilka, nic! Frolda říká, že to je normální nemít beďary, když mi táhne na padesát. A to dole je naše Nelly. Jinak doufám, že se tady máte v tom blázinci dobře! My se máme skvěle – veřejně off-line," okomentovala momentku se svou nejmladší dcerou Nelly.

Fanouškům chybí

Diana Kobzanová patřila k oblíbeným celebritám na Instagramu a fanouškům její tvorba velice chybí. Na této síti sleduje modelku téměř 110 tisíc lidí a na záložním profilu, kde je čas od času aktivní, dalších 67 tisíc.

"Hrozně moc mi chybíte na IG, vaše názory a humor jsou top. Ale chápu to. Užívejte si rodinku a mějte se krásně," vzkazují lidé trojnásobné mamince. Zároveň se ale shodují na tom, že život bez internetu je mnohem lepší. "Buďte šťastná, že jste off-line," opakují se příznivci Kobzanové.

"Moc vám to sluší, a i já se přidávám k názoru ostatních. Chybíte tu, váš nadhled, upřímnost, přirozená krása. Mějte se moc pěkně," přejí Dianě jen to nejlepší.

Kobzanová si užívá rodinný život a sociální sítě jí rozhodně neschází