Diana Kobzanová se ozvala po dlouhém mlčení: Druhá brada, vrásky a pihy

Diana Kobzanová si dala dlouhou pauzu od sociálních sítí, nyní se ale po třech letech konečně ozvala fanouškům na Instagramu. Trojnásobná maminka se pochlubila fotkou své nejmladší dcery, která se narodila letos v březnu.

Diana Kobzanová žije dlouhé roky v cizině se svým manželem Michaelem Frolíkem a jejich dětmi. Letos v lednu se rodinka rozrostla o dalšího člena, modelka porodila dceru Nelly a stala se tak trojnásobnou maminkou.

Ačkoliv v minulosti byla modelka velice aktivní na sociální síti, od roku 2020 nevěděli fanoušci o jejím životě vůbec nic. Nyní se ale ozvala Kobzanová z nového profilu, kde se pochlubila snímkem svého nejmladšího potomka.

"Říkala jsem si, že se trošku poretušuju. Pihy, sluníčko je sviňa, a to se koupeme v 50 SPF. Druhá brada, vrásky a tak. Ale podle mě bych vyretušovala i tu radost ze života, a to by byla škoda. Umělotin tady máte až až. Takže ahoj, zdravíme s Nelly," okomentovala Diana momentku z rodinného alba.

Těhotenství vždy tajila

Diana Kobzanová je na své soukromí velice opatrná a všechny těhotenství se jí díky životu v zahraničí podařilo utajit, Nejinak tomu bylo s dcerou Nelly. "Nelly Frolik 9. 3. 2023. Narodila se trošku dřív, na Floridě. Aby bylo jasno, manžel by u plánovaného porodu byl, bohužel to díky předčasnému neplánovanému porodu nestihl. Froldovi jsem řekla, ať v této nejdůležitější části sezony zůstane s týmem a pomůže k nejlepšímu výsledku v playoffs. Tatínka si užijeme, až splní klubové povinnosti," napsala trojnásobná maminka k fotce nejmladší dcery.

"A nebo všichni bažíte po fotce v síťovaných spoďárech s vložkou v nemocničním zrcadle s podrobným popisem‚ jak se rodí děti‘? Sorry, ale u nás doma jsme všichni pořád normální, ne instamagoři. Tři děti neznamená, že musíme zasírat veřejný sítě nevyžádaným baby obsahem. Hezký zbytek týdne," dodala tehdy Diana, která se od té doby fanouškům neozvala.

S o pět let mladším sportovcem má Kobzanová ještě dvě dcery. Ella přišla na svět v prosinci 2014, Lily se narodila v dubnu 2018. V roce 2021 se rodina přestěhovala z Kanady, kde hrál Frolík za Montreal Canadiens, zpátky do Evropy. Rok pak trávili ve Švýcarsku a od loňského července žijí opět v České republice. Nemovitost ale mají i na Floridě.

