Už jen to, že vraždí dítě je otřesně. Nejotřesnější na tom všem ale je, že oběťmi dětských vrahů bývají nejčastěji další děti, případně jejich vlastní rodinní příslušníci. Podívejte se na ty nejhrůznější činy, kterých se děti dopustili.

close info Youtube zoom_in Případy vraždících dětí, které otřásly celým světem.

CHRISTIAN FERNANDEZ

Jedenáctiletý chlapec z Floridy v březnu 2011 brutálne zavraždil svého dvouletého brášku, zatímco matka vyřizovala pochůzky. Jak vyšlo později najevo, chlapec pocházel s příšerných poměrů. Jako roční dítě našli jeho a jeho čtrnáctiletou matku, jak se toulají ulicemi nazí. Jejich drogově závislá babička se o ně nemohla starat a tak skončili oba u pěstounů. Malého Christiana také sexuálně obtěžoval strýc a jeho nevlastní otec ho bil. Jeho test odnětí svobody byl v důsledku této minulosti přehodnocen jako zabití z nedbalosti a Christian byl dán do rukou psychoterapeutů.

JORDAN BROWN

Jedenáctiletý Jordan z Pennsylvánie byl normální hodný chlapec, který rád trávil čas se svým tátou. Do chvíle, než si jeho otec našel novou partnerku, se kterou čekal dítě a chystal svatbu. Jordan se nedokázal smířit s tím, že by najednou pro svého otce neměl být prvním na světě a rozhodl se to vyřešit po svém. Ukradl otcovu pušku a spící budoucí macechu, která byla již v osmém měsíci těhotenství, střelil do hlavy. Zemřela ona i její nenarozený syn.

THOMPSONOVIC BATOLATA

Rodiče Raquel a její přítel, se rozhodli nechat své tři děti doma, zatímco si odběhli pro pizzu. Nepočítali s tím, že až se vrátí, jejich devatenáctiměsíční holčička bude mrtvá a to ještě k tomu způsobem, který je skutečně otřesný. Malou sestřičku strčili do trouby a upekli ji. Tříletí sourozenci později vypověděli, že jedno z dětí sestru zavřelo do trouby a druhé troupu zaplo, aby sestře bylo teplo. Proti dvojčatům nebylo vzneseno žádné obvinění, ale jejich rodiče čelili obvinění ze zanedbání péče a stát jim děti odebral.

ERIKA DE NARDO

Šestnáctiletá Italka Erika se zapletla s drogami a v jejich důsledku začala svou rodinu nenávidět. Psala si o tom i do deníku, který později policie našla. Když byl Eričin otec na fotbalovém zápase, ubodali společnými silami matku i Eričina mladšího bratra. Policie se dlouho domnívala, že šlo o zpackanou loupež, kterou dívka zázrakem přežila, ale později natočili Eriku, jak se o zločinu baví se svým přítelem a dostala za to 16 let ve vězení.

DÍVKA A

Kvůli věku vražedkyně se nikdy nikde neobjevilo její jméno, ale tato mladá Japonka je krutou násilnicí. Během velké přestávky ve škole nalákala svou spolužačku Mitarai do prázdné učebny, kde ji pobodala kuchyňským nožem. Poté se vrátila do třídy a učitelce bylo podezřelé, že má na oblečení krvavé skvrny. Dívka se přiznala a jako motiv uvedla, že Mitarai se do ní navážela kvůli postavě. Zkrátka pádný důvod k vraždě, že? Dívka byla poslána do nápravného zařízení, odkud se hned tak nedostane.

BRATŘI BEVEROVÉ

Dva bratři ve věku šestnáct a osmnáct let naplánovali brutální vraždu nejen svých rodičů, ale také tří ze svých pěti sourozenců. Jediné dvě dívky, které masakr přežily, byla třináctiletá a dvouletá sestra, ačkoli i jim vyhrožovali, že je zabijí. Jejich cílem bylo stát se slavnými masovými vrahy. To se jim povedlo, za cenu několika desítek let ve vězení. Tomu se opravdu říká úspěch.

JASMINE RICHARDS

Dvanáctiletá dívka žila s rodiči a svým osmnáctiletým bratrem. Vraždu své rodiny údajně probírala se svým třiadvacetiletým přítelem několikrát, ale podle ní šlo vždy jen o žert. Jednoho večera se k nim do domu její přítel vloupal a zabil matku i otce. Jasmine řekla, že byla v zombie fázi a nebyla schopná jeho vraždění zastavit. Nakonec zabila svého bratra pod nátlakem přítele s tím, že jí přikázal, aby ho bodla první, dřív než to udělá on. Oba byli obviněni z vraždy prvního stupně.

JON VENEBLES A ROBERT THOMPSON

Dva desetiletí kamarádi, jejichž zabíjení bylo opravdu strašlivé. V obchodním domě si nějakou dobu vybírali oběť, než padla volba na dvouletého chlapce, kterého odvedli na toaletu, kde ho brutálně umlátili a jeho mrtvé tělíčko pohodili na kolejích, kde ho srazil vlak a rozmetal ho na kousky na několik stovek metrů. Oba byli obviněni z vraždy a souzeni jako dospělí.

KEITH RANDULICH

Chicagskému studentovi Keithovi bylo jen devatenáct let, když řekl matce, že by si přál zbraň. Údajně na ochranu své malé čtyřleté sestřičky před příbuznými, kteří ji sexuálně obtěžovali. Ačkoli to nikdy nebylo dokázáno, matka mu prý zbraň zakázala. Jednoho odpoledne Keith vzal svou sestru Sabrinu do sklepa, kde ji bodl do krku. Na policii poté řekl, že holčička se bránila a ptala se ho, proč jí ubližuje. Keith za tento čin dostal čtyřicet let vězení.

Co se děje u nás v Šípu? Tady se nikdo nevraždí.

