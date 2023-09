Nesvačilovou maminka po karambolech s Kolečkem podržela, mlela ale z posledního

Denisa Nesvačilová vyrazila na svou druhou letní dovolenou. První pokus o relax u moře nevyšel tak, jak by si představovala. Herečka tak dala letním radovánkám druhou šanci. Tentokrát to vypadá, že se vše vydařilo podle plánu.

Herečka trávila obě letní dovolené po boku rodinných příslušnic. Na první vyrazila s tetou, na tu druhou s půvabnou maminkou. Jak to tak vypadá, herečka zatím zůstává po nevydařeném vztahu s Kolečkem stále single.

Kost a kůže

Nesvačilová sdílela z dovolené několik snímků v plavkách. Nutno zmínit, že herečka na sobě nemá ani gram tuku. Dvaatřicetileté zrzce dal turbulentní rok opravdu zabrat. I přestože si prošla peklem, podle fanoušků vypadá stále perfektně. "Máte krásnou postavu a krásné oči. To že máte krásně zrzavé vlasy, to snad zmiňovat nemusím," zalichotil herečce jeden ze sledujících. "Denisko, jsi moc hezká, užívej dovču a už se na tebe těším, až tě uvidím v divadle," přidala se další komentující.

Krásná maminka

Se svou maminkou má Denisa opravdu ukázkový vztah. Jejich pouto se prohloubilo o to více v době, kdy si uhrančivá zrzka procházela peklem kvůli nevydařenému vztahu. "Pro mamku to bylo hodně těžké. Ono asi nebude příjemné, když se o své zlomené dceři dočítáte takové věci, a ještě k tomu víte, že ty věci jsou trochu jinak, než jsou v médiích prezentovány. Ale byla moc statečná. Nevím, kde vzala tu sílu, ale vzepřela se tomu a nedávala mi to najevo, aby mi ještě nepřitěžovala. Byla tady pro mě, takže jsem jí za to velmi vděčná. Je to moje hrdinka," řekla v rozhovoru pro Expres o své mamince.

Po všech těch náročných měsících se nyní rozhodla vše hodit za hlavu a zpříjemnit si konec léta. K dovolené u moře přizvala právě svou maminku. "Včera jsme po spontánním nápadu odletěly s mamkou slavit její narozeniny k moři. Jen na skok, doslova. Takovou hurá akci jste, troufám si tvrdit, nezažili. A já jsem pořád znovu překvapená, jak nádherná je. A jaká s ní je sranda," napsala pod společnou fotografii na svém Instagramu.

Jako blahopřání zveřejnila půvabné mamince video, které je plné jejich fotografií. Jak je vidět, krásu zdědila Denisa právě po mamince. Dlouhovlasá brunetka s výstavní postavou vypadá spíše jako starší sestra Nesvačilové.