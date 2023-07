Denisa Nesvačilová není žádný puritán: V soukromí se z ní stává pořádná dračice

Herečka Denisa Nesvačilová na první pohled působí jako křehká žena, sama ale přiznává, že jí vždycky tak docela není. Když na to totiž přijde, umí se pořádně odvázat a stává se z ní neřízená střela. O tom ostatně své fanoušky přesvědčila před několika týdny, když se odhalená nechala nafotit pro pánský časopis.

Sexy herečka Denisa Nesvačilová si v poslední době užívá života plnými doušky. Po rozchodu s režisérem a scenáristou Petrem Kolečkem rozhodně nijak dlouho nesmutnila a nyní se zdá, že si svobodu spíše nemůže vynachválit. A případní zájemci o její srdce mají zatím smůlu.

Tisíce fanoušků

Muži Denisu Nesvačilovou oslovují hlavně na internetu. Konkrétně na sociálních sítích, kde má kráska inbox plný nejrůznějších vzkazů. „Chodí mi spousta nabídek. Hotová seznamka je to. Zkoušejí to, ale beru to s nadsázkou,” řekla před časem s úsměvem herečka v rozhovoru pro Expres.

A je více než jasné, že jí začalo chodit podstatně více vzkazů poté, co se v červnu odhalila pro pánský magazín Playboy, pro který nafotila pořádně peprné snímky. Jak přiznala, zpočátku se focení trochu obávala a styděla se. To ale brzy opadlo.

Umí být i dračice

„Jsem docela stydlivý typ, ale já to mám ambivalentně. Jsem na jednu stranu docela drak, ale i křehká. Musela jsem se osmělit, ale trvalo to chvíli. Celý tým se ke mně choval velmi hezky, takže jsem se uvolnila velmi rychle. Není tam nic hanbatého, nebyl důvod se nijak stydět,” vysvětlovala kráska po uvedení vydání časopisu na trh.

„Byla jsem ráda, že nabídka přišla. Když jsem si vyslechla, jak to bude vypadat, řekla jsem si, že není nad čím váhat. Je to zážitek na celý život. Zvažovala jsem jen chvíli,” dodala ještě Denisa Nesvačilová s tím, že byla z fotek nadšená i její maminka.