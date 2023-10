Denisa Nesvačilová si užívá mužskou pozornost, Petr Kolečko musí sekat latinu

Od doby, kdy nevěrný režisér a scénárista Petr Kolečko nerozhodně poletoval mezi dvěma ženami, již uplynul nějaký čas. Životy všech aktérů milostného trojúhelníku se od té doby velmi citelně proměnily mnohdy nečekaným směrem. Zatímco Denisa Nesvačilová, která nějakou dobu bojovala s cejchem rozvracečky rodin, se posunula dál, Kolečko může své fantazie o soužití s vícero ženami rozvíjet maximálně na filmovém plátně.

Okamžik, kdy Denisa Nesvačilová zjistila, že její nyní již expartner Kolečko zrušil romantickou dovolenou, aby se mohl potají oženit s matkou svého syna, byl pro ni velmi těžký ke vstřebání. Do vztahu podle svého názoru vstupovala přesvědčená o tom, že randí s mužem čerstvě po rozchodu. Že se ve skutečnosti stala “bokovkou” a sklidila za to velkou kritiku veřejnosti, pro ni tak bylo velmi bolestivé.

Dnes už se tím ale podle svých slov netrápí. “Věci je potřeba co nejrychleji přijmout a nepatlat se v nich. Říct si, že se to stalo asi z nějakého důvodu. Na to já hodně věřím. A hrozně se mi ulevilo ve chvíli, kdy jsem celkem rychle pochopila – myslím celkem rychle na to, že to mohlo trvat taky třeba léta – že se to nestalo mně, ale stalo se to pro mě,” vysvětlila v rozhovoru pro deník Blesk.

Nového partnera zatím stále oficiálně nepředstavila, ale již několikrát se ve společnosti objevila ve společnosti pohledného mladého muže s vousy. Užívá si naplno společenského života, tráví čas s přáteli a dále buduje svou kariéru. Skoro by se zdálo, že prožívá jedno z nejlepších životních období.

Polyamorii si užije jedině na filmovém plátně

Petr Kolečko zatím žije zcela jinou životní realitu. Po návratu k matce svého syna Jiříka, modelce Anetě Vignerové, musí dříve záletný muž sekat latinu. Doprovází svou nyní již manželku na společenské akce, jezdí na rodinné dovolené a při tom všem se křečovitě usmívá jako někdo, kdo by byl raději kdekoli jinde, jen ne tam, kde se právě nachází. Po sérii milostných eskapád na něj nejspíš půvabná tmavovláska dohlíží a nelze se jí jistě příliš divit.

Uzdu svým vášním tak Petr Kolečko popouští především při práci. Velmi patrné je to například v další řadě seriálu Osada, ve které se nachází postava nevěrného policisty Fraňka. “To je moje autobiografická postava,” prozradil Petr Kolečko na představení seriálu v Karlových Varech. Nyní jeho moudra o partnerských vztazích mohou konečně docenit také diváci.

V seriálu se policista Franěk, který se nemůže rozhodnout mezi dvěma partnerkami, stane fanouškem polyamorie, tedy romantického vztahu, který zahrnuje více než dvě osoby. “Vy říkáte nevěra? Já říkám láska všem,” zaznívá z jeho úst a v kontextu aféry kolem scénáristy Kolečka to dostává trochu jiný rozměr. Vzhledem k okolnostem je však pravděpodobné, že tato forma je jediná příležitost, při které si výhody polyamorie v dohledné době Petr Kolečko bude moci užít.