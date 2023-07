První setkání Vignerové a Nesvačilové: Psycholog ocenil jejich chování

Český mediální rybníček není příliš velký. K setkání Denisy Nesvačilové a Anety Vignerové tak zkrátka dříve či později dojít muselo. Událost, na kterou všichni s napětím čekali, se odehrála v Karlových Varech na jednom z večírků v rámci festivalu. Kdo by ale očekával dívčí rvačku nebo alespoň výměnu názorů, byl pravděpodobně zklamaný. Obě dámy večer ustály bez ztráty kytičky.

K setkání milostného trojúhelníku došlo v Bechers baru na večírku, kam měli podle dostupných informací přístup pouze ti, kdo obdrželi pozvánku od prezidenta festivalu Jiřího Bartošky. Nejprve na místo podle deníku Blesk dorazila Denisa Nesvačilová se skupinou přátel, která si tam plánovala zatančit.

Nad ránem pak taxíkem dorazili také manželé Kolečkovi, které ostraha do baru nejprve nechtěla pustit. Podle svědků jejich příjezdu byli oba již poměrně dost společensky unavení a Petr Kolečko si měl své manželce dokonce postěžovat, že “ho to už všechno s*re”.

Vzhledem k tomu, že v baru není příliš mnoho místa, je prakticky nemožné, aby na sebe trojlístek, který během uplynulého roku plnil stránky bulvárních médií svým dramatickým milostným trojúhelníkem, nenarazil. Navzdory velkým očekáváním se ale nesemlelo vůbec nic dramatického a zhruba po hodině všichni tři postupně opustili podnik.

Někdy si bývalá a současná partnerka potykají

Podle psychologa Jeronýma Klimeše v podobných situacích dojde nejčastěji ke konfliktu, a to obzvlášť v případě, že od výměny partnerek neuplynulo ještě příliš mnoho času. “Obyčejně zůstane jedna a druhá vyklidí pole, a to poté, co si vyjasní své pozice. Často skutečně k nějaké hádce dojde. Druhá možnost je, že si obě dámy potykají, muže pomluví a nezřídka se na něj poté vykašlou obě dvě. V tomhle případě se ale ukázalo, že obě dotyčné mají dobré vychování, a tak zachovaly dekorum a nezachovaly se nedůstojně,” pochválil zvládnutí situace renomovaný odborník.

Jak dlouho trvá, než se žena přes rozchod přenese a setkání s novou partnerkou jejího ex v ní přestane vyvolávat emoce, může být různé. “Obyčejně je to v době, kdy se přes ten rozchod žena přenese a začne se zajímat o jiného muže, ke kterému pociťuje emoce,” vysvětlil Jeroným Klimeš.

Že odvržená partnerka Denisa Nesvačilová, která je zvlášť po incidentu s kuchyňským nožem a rukou Petra Kolečka pověstná svým temperamentem, ustála celou situaci bez skandálu, tak může podle psychologa naznačovat, že se již začala poohlížet po partnerovi jinde, nebo je dokonce rovnou šťastně zamilovaná. Vzhledem k tomu, že o svém soukromí herečka téměř nehovoří, tato otázka nejspíš ještě nějakou dobu zůstane nezodpovězená.