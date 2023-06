Slavní slaví Den dětí: Jejich potomky čeká ZOO, cukrárna a výlet do jiné galaxie

První červnový den je tradičně zasvěcen všem dětem bez rozdílu věku. Den dětí každoročně pro ty nejmladší znamená většinou zábavné odpoledne s rodiči, drobné dárky a nebo výlet na zmrzlinu. Se svými ratolestmi slaví také české celebrity, a tak se některých z nich redakce Kafe.cz zeptala, jak plánují výjimečný den s rodinou prožít.

Populární zpěvačka a herečka Eva Burešová se se svými syny Tristanem, Nathanielem a partnerem Přemkem Forejtem minulý rok přestěhovala za Prahu na venkov. Své rozhodnutí si nemůže vynachválit a je si jistá, že to pro její rodinu byl správný krok. Děti jsou pro ni vším, a tak jejich den plánuje prožít tak, aby si jej všichni užili.

“Máme toho v plánu hodně, ale uvidíme, co všechno stihneme. V poslední době rádi vyrážíme do zoologických zahrad v okolí a zatím nejraději máme tu v Plzni, ale možná objevíme nějakou ještě krásnější. Kde jinde tedy prožít Den dětí, než právě v ZOO?” popsala s úsměvem sympatická brunetka.

“Když vyrazíme brzy, nemuselo by tam být ještě tolik lidí. Ale uvidíme, v kolik se nám podaří vyrazit. Zatím to vypadá tak, že Přemek tu smaží jeden lívanec za druhým, mladšího syna mám v nosítku, zatímco dopisuji nějaké pracovní věci a ten starší lítá po zahradě,” dodala Eva Burešová pro Kafe.cz.

Monika Bagárová s Ruminkou mají Den dětí každý den

Pro svou dceru Ruminku, která nedávno oslavila třetí narozeniny, žije zpěvačka Monika Bagárová. Poté, co se rozešla s jejím tatínkem, MMA zápasníkem Makhmudem Muradovem, se půvabná mladá maminka odstěhovala z Prahy zpět k rodnému Brnu, aby byla blíž svým rodičům a sestře.

“My máme s Ruminkou Den dětí každý den. Opravdu se snažím, aby byl každý náš společný den plný radosti a smíchu. Dnes má ale malá program s babičkou a dědečkem, takže si Den dětí určitě také užije. Moc bych ale přála všem dětem, aby si mohli nejen dnešní den také pěkně prožít,” popsala pro Kafe.cz plány talentovaná umělkyně, která je aktuálně až po uši zamilovaná do svého nového partnera Leonarda Lekaje.

Vedle cukrárny je bohužel hračkářství

Moderátorka Iveta Lutovská Vítová má za sebou poměrně náročné životní období, kdy se po letech manželství rozešla se svým mužem Jaroslavem Vítem. Dvojice aktuálně prochází rozvodem, což je pořádný nápor pro psychiku. Proto se někdejší Miss ČR snaží, aby čas plný změn co nejméně poznamenal její dvě děti, Anetku a Matěje.

Na Dětský den si proto pro své potomky vymyslela zábavný program. “Anetka má nejdřív program v družině, se kterou by měli vyrazit na piknik. Tam budou až do pozdního odpoledne a já s Matýskem se pojedeme podívat na pražský Chodov, kde se dnes otvírá nová výstava pro rodiny. Tématicky by měla být stylizovaná jako galaxie, měla by tam být všelijaká světla a podobně,” prozradila sympatická dvojnásobná maminka, jak má v plánu prožít dnešní odpoledne.

“Potom pojedeme pro Anetku a samozřejmě půjdeme také do cukrárny. Pro děti naštěstí a pro mě bohužel je hned vedle cukrárny, do které chodíme, také hračkářství. Takže kromě zmrzliny nejspíš bude také nějaká ta hračka,” dodala Iveta Lutovská Vítová se smíchem.