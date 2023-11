Redakce 29. 10. 2019 clock 2 minuty gallery

David Švehlík to v soukromém životě neměl jednoduché. Jako mladého ho opustila jeho životní láska Jitka Schneiderová a vztah s otcem Aloisem nebyl příliš vřelý. S tím vším dokázal David něco dělat a nyní je šťastný s ženou Vendulkou a jejich dětmi. Cesta to byla ale trnitá.

David Švehlík je sice pohledný herec, ale v životě mu to přinášelo spíše smůlu. Zejména se vztahy to měl v životě pěkně komplikované. Jeho první velkou láskou byla herečka Jitka Schneiderová, která se ale během jejich vztahu zamilovala do podnikatele Davida Císaře. Švehlíkovi po Jitce zbyla akorát tak dcera Sofinka. Na lásku však nezanevřel a našel si učitelku ze základní školy. Později si ji vzal. O tmavovlasé Vendule dlouho nikdo nic nevěděl a tudíž jejich vztahu nikdo nevěřil. Jejich soužití ale není jen harmonie. Sem tam se objeví mráček.

První láska

Když si dal do pořádku soukromý život, začal ho trápit tatínek. Alois Švehlík si totiž rád přihnul, a to nejednou dokázal na společenských akcích. Povedlo se mu to třeba na premiéře filmu Alois Nebel. David mu to dlouho vyčítal a otcem dokonce na chvíli omezil styk. Vyvrcholilo to, když Alois naboural poblíž své chaty na Domažlicku a měl v krvi 1,35 promile.

Vztah s otcem se postupně zlepšoval a David mohl začít být naplno šťastný. S otcem si v roce 2016 zahrál v seriálu Já, Mattoni, kde mladého Mattoniho ztvárnil David a starého Alois. Spolu si dále zahráli třeba v dramatu Na střeše, kde se snaží urovnat vztah, což se vlastně stalo i v reálném životě.

Naposledy Švehlík zazářil ve zmíněném dramatu Na střeše nebo Úsměvy smutných mužů, který o skupině pacientů v protialkoholní léčebně. „Je potřeba nalézt správnou míru, aby ten výkon nesklouzl ke karikatuře a zároveň neztratil sílu a hloubku,“ prozradil v pořadu Za scénou o hraní člověka v podroušeném stavu. V reálu je Švehlík spíše rodinný typ. Dlouho to ale tak nevypadalo, jelikož se nejprve rozhodl pro dráhu kněze.

Ženy ho zbožňují

Studium teologie v Římě bral vážně. Musel dodržovat celibát a denní řád. Kvůli vysoké náročnosti začal trpět žaludeční neurózou a vrátil se do Prahy. Šel studovat filozofii a posléze na DAMU divadelní režii, kde se definitivně rozhodl, že se bude věnovat herectví.