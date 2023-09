Prachař ve StarDance: Do soutěže se vrhl, Rybovou přitom odmítá

Herec David Prachař se poslední týdny připravuje intenzivně na taneční soutěž StarDance. Pro zkušeného hereckého barda je tanec opravdovou výzvou. Ve všem co dělá, se snaží být na nejvyšší možné úrovni. Je držitelem ceny Thálie za herectví i prestižní ceny Františka Filipovského za dabing. Teď se svou houževnatostí bude útočit na vítězství ve StarDance.

Taneční partnerkou Prachaře je Zuzana Dvořáková Šťastná. Půvabná brunetka je mistryní České republiky ve showdance a vítěžka taneční ligy. Tanci se věnuje od pěti let.

Lindě Rybové dává košem

Oblíbený herec prozradil, že tanec jeho koníčkem rozhodně není. Své partnerce Lindě Rybové dává s tancem dokonce košem. Půvabná herečka je ovšem neodbytná a tak se od ní Prachař nechává přemlouvat. „Nechávám, ale protože jsme spolu už dlouho, tak ví, že to stejně nemá cenu. Navíc to mám tak, že když jsme někde, kde se tančí, tak se po parketu rozhlížím, pozoruju, jak kdo tancuje, a pak ty nejroztodivnější pohyby napodobuju. Kolikrát tedy o tanec se mnou ani nebývá zájem. Je ovšem zajímavé sledovat, jak duševní rozpoložení ovlivňuje při tanci naše pohyby. Introverti tancují úplně jinak než extroverti. To je výsledek mého mnohaletého výzkumu.”

Sebekritické hodnocení

První týdny dřiny na tanečním parketu má David Prachař za sebou. Sebevědomí v tomto sportu mu ovšem nevyrostlo. „Občas jsem na parketu velký minimalista. To jsem taky vypozoroval, že někomu stačí se jen nepatrně na hudbu hýbat a už je přesvědčený o tom, že tančí. To je jedna stránka věci. Ta druhá je, že se člověk sám nějak při tanci vnímá, častokrát je sám se sebou spokojený, a když má možnost podívat se pak druhý den na video, na záznam té své taneční extáze, který pořídil někdo z jeho známých, tak zjistí, že to zase taková paráda nebyla. Mám to stejně. Na videích z našich tréninků na StarDance vidím svoje pohybové deformace výrazněji.”

Další ročník StarDance odstartuje v sobotu 14. října 2023. Zda si David Prachař k oblíbenému sportu najde do té doby cestu, je zatím ve hvězdách.

Zdroj: Česká televize