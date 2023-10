David Prachař ve StarDance: Rodinné dusno kvůli účasti v taneční show

Oblíbený herec David Prachař je známý tím, že se pozlátku showbyznysu spíše vyhýbá. Proto bylo pro mnohé spíše překvapením, když kývl na nabídku zúčastnit se taneční show StarDance. Rozporuplné reakce jej čekaly dokonce ve vlastní rodině. Setkal se totiž jak s podporou, tak výsměchem.

Zda na nabídku kývnout, se rozmýšlel zhruba týden. Zatímco jeho žena Linda Rybová jej v rozhodnutí podpořila, u jednoho ze svých pěti potomků se příliš neshledal s pochopením. Jednalo se o jeho nejstaršího syna Jakuba Prachaře.

“Kubíček se mi stále směje, kochá se pohledem na StarDance a nevěřil, když jsem mu sdělil, že uvidí tatínka tančit. Vždycky se posmívá, že se showbyznysem nechci mít nic společného, ale to on se mýlí. On se Kubíček vůbec mýlí dost často, co se týče tatínka,” prozradil David Prachař pro server ČtiDoma.cz.

Škodolibá reakce populárního herce je ostatně také důvodem, proč se neobjevil v publiku prvního přenosu taneční show. Jeho otec mu totiž účast zatrhl, a to z toho důvodu, že se obával, že při pohledu na synovu tvář by dostal trému.

S taneční partnerkou má hezký vztah

Naopak nechyběla herečka Linda Rybová, která má z toho, že se její muž zapojil do divácky velmi populárního projektu, opravdu radost. Jak se zdá, nevadí jí dokonce ani fakt, že si Prachař starší skvěle rozumí se svou taneční partnerkou Zuzanou Dvořákovou Šťastnou.

“Někdy máme tréninky v osm ráno a Zuzana, má taneční partnerka, upravuje náročnosti tréninků na základě toho v jaké jsem formě. Máme hezký vztah,” sdělil pro LP-Life.cz s úsměvem.

Podle jeho slov si skutečně sedli. “Hlavně v tom, že oba chodíme na tréninky včas. Což vnímám jako okouzlující. Já chodím vždycky včas, protože jsem se narodil ve znamení kozoroha a nic jiného mi tím pádem nezbývá,” řekl David Prachař, který se nechal slyšet, že si ve StarDance ze všech tanců nejvíce užívá smyslnou rumbu.