Bouřlivák Limberský je před soudem jako doma: Hraná nehoda a vydírání se zbraní

Známý fotbalový bouřlivák David Limberský stanul před soudem. Čtyřicetiletý fotbalista byl obviněný z vydírání. Limberský si ovšem stále stojí za tím, že je nevinný.

Plzeňská fotbalová legenda má za sebou celou řadu průšvihů. V minulosti boural pod vlivem alkoholu a následně se snažil utéct policii. Další z jeho problémů se týkal také auta. Fotbalista zincesnoval fingovanou nehodu spolu s dalšími účastníky. Z pojišťovny chtěl vytáhnout přes 800 tisíc korun.

Přišel o miliony

Osudného činu se měl dopustit v roce 2022 v jedné z karlovarských kaváren. Tam se se svými třemi kamarády snažil získat zpět investované peníze. Částka, o kterou přišel, má přesahovat čtyři miliony korun. O tuto sumu přišel díky zmařené investici do virtuálních měn. „Cítím se být nevinný,“ vyřkl u soudu Limberský. S mužem, se kterým si šel vyřídit účty, se seznámil přes manželčinu kamarádku. Právě ten ho zasvětil do těžby bitcoinů. „V červenci jsem byl už vytočenej a hádali jsme se. Už jsem z toho byl smutnej, naštvanej, zklamanej, tak jsem mu už vyčinil a pohrozil,“ nastínil tak, že investice nešla podle jeho plánů, jak uvádějí Novinky.

Násilný čin

Podle řeči státního zástupce nedošlo jen ke slovnímu vyhrožování. Limberský a jeho partička měli muže fyzicky napadnout. Státní zástupce uvedl, že jeden z obžalovaných vyndal z brašničky pistoli a udeřil muže do zátylku. „Vzápětí mu natlačil hlaveň za ucho a opakovaně se ptal, kdy peníze vrátí,“ dodal. „On (další obžalovaný) ho (poškozeného) chytil za krk, ale on se mu vytrhl. Nakonec jej přeci za ten krk stlačil hlavou k zemi. Jak se přitom předklonil, tak mu z nějaké brašny, kterou měl tady u prsou, tak mu něco vypadlo. Co to bylo, jsem neviděl,“ popsal vypjatou situaci Limberský, který se následně dozvěděl, že se mělo jednat o zásobník z pistole. Státní zástupce navrhl pro fotbalistu peněžitý trest půl milionu korun.

Opora manželky

Po náročném soudním jednání se Limberský odebral domů, kde propukl pořádný večírek. Manželka Lenka se snažila se svým partnerem držet tempo. Divoce tančila a pila pivo přímo z lahve. „Stronger together. Spolu jsme na vrcholu a spolu padáme. Nikdo nás nerozdělí. Není silnější pouto,“ vyzdvihl svou lásku na Instagramu Limberský. „Byl to náročný den, proto jsme si udělali takový společný večer,“ okomentovala jejich večírek pro Expres Limberská.