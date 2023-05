Datel o dluzích: Chce pokračování insolvence a přiznal, kdo za něj platí

Influencer Marek Valášek alias Datel se už dávno netají tím, že se topí v dluzích. Navzdory tomu ovšem na sociálních sítích prezentuje svůj okázalý styl života, ve kterém nechybí drahé oblečení ani luxusní dovolené. Není proto divu, že se mnozí ptají, kde na to zadlužený Datel bere peníze. Ten konečně přišel s odpovědí.

To, že má milionové dluhy, vyšlo na povrch při jeho účasti v reality show Like House. Marek Valášek, který na internetu vystupuje pod přezdívkou Datel, ovšem tuto skutečnost nikdy nedával najevo. Přestože byl a stále je v insolvenčním řízení, chlubil se značkovým oblečením, luxusními večeřemi a také exotickými dovolenými. A tak vyvstávalo mnoho dotazů, ve kterých se lidé ptali, kde na okázalý styl života bere peníze. Někteří spekulovalo o tom, že možná insolvenčnímu správci nepřiznává všechny příjmy. Podle Datla je to ale úplně jinak.

Rozmazluje ho přítelkyně

Jak Datel uvedl v rozhovoru pro Expres, nic z toho, co ukazuje na sociálních sítích, by neměl bez své přítelkyně Barbory Stříteské. Právě ta mu například před časem koupila brýle od módní značky Louis Vuitton. „Sám bych si takovou radost určitě kvůli aktuální situaci nedopřál. Kdybych měl takové prostředky, poskytnu je insolvenčnímu správci,” uvedl Datel s tím, že všechny příjmy poctivě odevzdává.

Nedávnou dovolenou na Zanzibaru pak prý rovněž celou z vlastní kapsy zaplatila Bára. „Jak jsem již zmínil na začátku, celou tuto dovolenou zařídila má úžasná přítelkyně Barbora Stříteská. Udělala mi velkou radost, lepší přítelkyni jsem si nemohl přát a věřím, že spolu zůstaneme navždy,” usmíval se Marek Valášek, kterého jeho přítelkyně musí opravdu milovat.

Zapadlý e-mail

Datel v současné době s insolvenčním správcem spolupracuje, jak se jen dá, a doufá, že se dluhů co nejdříve zbaví. Ještě nedávno ale čelil obrovské nepříjemnosti. Protože správci nezaslal včas přehled příjmů, hrozilo, že soudkyně jeho insolvenci zruší a influencer tak spadne do exekucí. „Ano, je to pravda, bohužel jsem tuto výzvu přehlédl. Zapadlo mi to nejspíš v e-mailu, určitě nešlo o žádný úmysl, jelikož mi to předložení nedělá žádný problém,” hájil se Datel, který si kvůli dluhům neužije ani své příjmy z Clash of the Stars, jež činí 90 tisíc korun. Aspoň, že má tak solidární přítelkyni…