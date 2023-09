Datel se chystá na Kotlára, za brzký souboj může hloupý spor z minulosti

Influencer Marek Valášek, známý pod pseudonymem Datel, se v turnaji Clash of Stars chystá nastoupit proti Jaroslavu Kotlárovi. S tím je dlouhodobě na kordy, a tak není divu, že se rozhodl využít příležitosti k tomu, aby si s ním vyřídil účty. Nepochybuje přitom o tom, že svého soka porazí a připojil dokonce velmi drsný vzkaz.

Dříve byli kamarádi, poté se ale rozkmotřili a nyní si nemohou přijít na jméno. Neustále se vzájemně napadají na sociálních sítích a využijí každé příležitosti, jak se do sebe strefovat. Datlovi se podle jeho slov nelíbí nejen to, jak se jeho někdejší kamarád chová k ostatním lidem, ale zejména přístup k vlastním potomkům, o které se podle jeho názoru nedostatečně zajímá.

“Jardy se v jednom rozhovoru zeptali, kolik má dětí a on to nevěděl. Pak nevěděl, kolik jim je a ještě se tomu smál. Jak se ty děti musí cítit? Je mi jich líto. Pro mě je to šílené. Já to hrozně prožívám, jsem citově založený vůči rodině a kamarádům,” svěřil se v rozhovoru pro Expres.cz Datel, kterého Kotlárovo chování velmi pobouřilo. Je to pro něj o to citlivější, že se v budoucnu sám stane otcem - jeho přítelkyně Barbora Stříteská očekává jejich prvního potomka.

Ostrá slova pro bývalého kamaráda

Nastávající tatínek se s Kotlárem utká podle pravidel MMA, a to bez rukavic. Na zápas se zodpovědně připravuje, protože si je vědom, že se jedná pravděpodobně o nejnebezpečnější souboj, jakého se kdy účastnil. Jeho partnerka se o něj ale ani tak nebojí. “Ví, že dělám maximum, abych vyšel jako vítěz a nic se mi nestalo. Myslím, že je celkem v klidu,” uvedl Marek Valášek.

Vysvětlil také, jak spor, který se rozhodl vyřešit pěstmi, vůbec vznikl. “Jarda spolupracoval s mým nejlepším kamarádem, který ho i zastupoval. Jarda ale neumí počítat a neví, jak věcí fungují. Začal pak mého kamaráda pomlouvat a pomlouval i mě, i když jsem mu nic neudělal. Já se za něj všude stavěl. Takhle se nám to vymstilo,” sdělil smutně.

Na emoce ale nyní nemá čas, alespoň tedy na ty sentimentální. Momentálně se plně věnuje myšlence na to, jak svého rivala porazí. Co se týká toho, jestli má nějakou strategii, je jeho plán velmi jednoduchý. “Porazit bych ho chtěl úplně jakkoliv. Hlavně, aby ho to bolelo,” řekl rozhodně.