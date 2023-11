Eliška Krásnohorská 22. 8. 2019 clock 2 minuty gallery

Oldřich Kaiser laškoval s alkoholem, Dáša Vokatá byla zlomená životem. Spolu jsou jako dva dílky puzzle a s formací Oldáš se jim nesmírně daří.

Ode dna

Písničkářka Dáša Vokatá se sice stále usmívá, ale její život je obestřený tajemstvím. Bohužel to není veselé povídání, jedna tragédie střídala druhou. Smrt Ivana Martina Jirouse pro ni byla poslední kapkou a život přestal dávat smysl. Naštěstí se jí do cesty připletl herec Oldřich Kaiser a její život nabral nový směr.

close info profimedia zoom_in Dáša Vokatá

Smrt na denním pořádku

Dášino trápení začalo sebevraždou otce. Oběsil se doma ve skříni na kravatě a nechal po sobě celou rodinu. Ani s manželem Zdeňkem Vokatým, známým pod přezdívkou "Londýn", nenašla štěstí na dlouho. Dostala se do společnosti disidentů a undergroundu. Když v roce 1977 podepsala Chartu 77, ocitla se na seznamu buřičů. Netrvalo dlouho a utíkala za hranice. Svůj druhý domov má v Rakousku dodnes. Její prarodiče takovou zprávu nesli velice těžce, s představou, že svou vnučku a pravnoučata už nikdy neuvidí, nedokázali žít a krátce potom se otrávili plynem. Maminka známé písničkářky byla z odchodu dcery a vnoučat a smrti rodičů tak zlomená, že i ji žal umořil.

Po boku buřiče

Po návratu do Čech žila přes dvacet let s básníkem Ivanem Martinem Jirousem. "Magor" byl její životní láska. Za své názory pětkrát vězněný básník a zároveň držel literární ceny Jaroslava Seiferta a Toma Stopparda se nebál být slyšet. Když v roce 2011 náhle zemřel, české umělecké podloží se zhroutilo. Dáša Vokatá nemohla dlouho najít recept, jak jeho odchod překonat. Koncertovala a snažila se další tragédii ve svém životě vytěsnit z hlavy. Podařilo se jí to až díky spolupráci s Oldřichem Kaiserem.

close info Šíp zoom_in S Dášou Vokatou se život nemazlil. Oldřich Kaiser jí ale vrátil úsměv.

Lepší zítřky

Písničkářka oslovila známého herce, o jehož muzikálnosti neměla nejmenší ponětí, s nabídkou společného projektu. Byla to láska na první pohled. A nejen fyzická, ale i dušení a umělecká! Téměř okamžitě začala pro formaci Oldáš psát písničky, Oldřich hraje na housle, ona na kytaru, zpívají.

"Naučil mě znovu se smát, miluju jeho humor, nadhled, hlas, miluju, když hraje na housle."

Před pár týdny ji ale hodně potrápil. Skončil na jednotce intenzivní péče po srdečním infarktu. K dnešku už je zase fit a vyrazil za prací do Vídně. Ale není důvod se strachu Dáši divit. Náhlá úmrtí jejich blízkých ji "provází" celý život.