Dara Rolins a její přepychový život: Utrácí za nemovitosti i luxusní hodinky

Dara Rolins patří k nejúspěšnějším slovenským zpěvačkám a během své kariéry si dokázala vydělat miliony korun. Za ty sobě i svým blízkým ráda dělá radost a rozhodně není žádný troškař. Jak v minulosti prozradila, ujíždí si hlavně na luxusních hodinkách a diamantech. Investuje ale také do nemovitostí anebo si dopřává přepychové dovolené.

Zpěvačka Dara Rolinns oslňuje svým talentem, dokonalým tělem a také svým přepychovým životem, který si může dovolit díky své obdivuhodné kariéře. Na sociálních sítích několikrát do roka sdílí fotky z nejrůznějších luxusních dovolených a rozhodně se nebojí přiznat, že své vydělané peníze velmi ráda utrácí.

Šperky a oblečení

V minulosti se pro iDNES.cz nechala nestárnoucí hvězda slyšet, že nejraději utrácí peníze za drahé hodinky. Ve své sbírce má například luxusní hodinky značky Rolex, které se prodávají za bezmála 900 tisíc korun. Další peníze pak investuje do šperků, diamantů anebo třeba kabelek od světoznámých návrhářů. Pochopitelně si ale potrpí i na designerské oblečení, a to i v případě, kdy vyráží například na procházku do lesa. Během jedné takové vycházky oblékla svetr značky Gucci v hodnotě bezmála 30 tisíc korun.

Dva domy

Vůbec nejlepší investicí je ale podle Dary nákup nemovitostí. A se svým partnerem Pavlem Nedvědem o tom všechny přesvědčili více než dostatečně. Aby si mohli užívat klidu a soukromí jak v Česku, tak i v Itálii, kde Nedvěd trvale žije, rozhodli se, že si v obou zemích postaví své hnízdečko lásky. V Itálii pak za pozemek u jezera Lago di Maggiore „vyplázli” více jak 20 milionů korun, přičemž další finance budou muset pochopitelně použít na stavbu luxusního domu.

V Česku si pak v Praze ve čtvrti Divoká Šárka pořídili rovnou čtyři pozemky v celkové hodnotě 35 milionů korun. „Budeme mít vždycky dvě adresy, kde budeme doma. Já nechci stěhovat Pavla, on nechce stěhovat nás,” vysvětlila důvod toho, proč jim s partnerem nestačí jen jedna nemovitost.