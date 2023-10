Kvůli alergii se Dara Rolins málem udusila, nadechla se poté, co jí dali infuzi

Dara Rolins si k padesátinám nadělila největší koncert ve své kariéře, který se konal v O2 areně. Zpěvačka ale v den akce zažila hrůznou událost. Musela jí být přivolána záchranka a chvilku to vypadalo, že nakonec vůbec nevystoupí.

Dara Rolins na začátku roku uspořádala ke svým jubilejním narozeninám show v O2 areně, kterou nazvala "Dara Rolins 50 – Největší koncert v životě". Koncert se nakonec velice vydařil a slovenská popová hvězda předvedla vskutku solidní výkon. Vystoupení ale předcházelo obrovské drama.

Zpěvačka se totiž krátce před začátkem akce začala z ničeho nic dusit. "Hodinu před koncertem se mohl koncert zrušit. Já jsem seděla v šatně a po generálce jsem cítila, že mám unavené hrdlo," popsala Dara chvilky hrůzy v rádiovém pořadu Adely a Sajfy.

Vše začalo tím, že Rolins nabídla její fotografka Petra Ficová přírodní sprej do krku, po něm ale Dara začala okamžitě kašlat a nemohla se nadechnout. Tento stav trval dlouhých deset minut, než přítomní zavolali lékařskou pomoc.

Alergie na propolis

"Tohle trvalo deset minut. Po deseti minutách jsem jen cítila, že se pohyb v šatně začíná zhušťovat, chodili tam noví lidé, kteří se chodili přesvědčit, jestli to je opravdu pravda, že Dara se dusí," přiznala Dara Rolins měsíce po události.

"Dorazila záchranka, přesunuli mě do záchranky, infuze, dorazila další doktorka, která byla specialistka na dýchací cesty. Já jsem vstávala, že musím jít, protože za hodinu mi začíná koncert a ona mě držela s rukou na hrudi, že ona rozhodne, jestli vůbec nějaký koncert bude," šokovala zpěvačka.

V sanitce jí celou dobu dělal doprovod Leoš Mareš, který měl koncert na starosti a do poslední chvilky měl obavy, že bude muset vše odvolat. "Celá ta věc trvala dobrých 40 minut. Nadechla jsem se poté, co mi infuze zabrala," dodala Dara. Nakonec se ukázalo, že spreji do krku byl propolis, který u ní vyvolal silnou alergickou reakci.

Dara Rolins si událost dlouho nechávala pro sebe