Sexy snímky Dary Rolins: Fanoušky rozpálila dokonalým zadečkem

Věk je pro slovenskou popovou divu jen číslo. Padesátiletá Dara Rolins stále ukazuje svým fanouškům, jak vypadá perfektně. Když se objeví na nějaké společenské akci, vyvolá rozruch svým outfitem. Ani v soukromém životě se nebojí extravagance a nahoty. Právě to nyní ukázala i na jedné ze svých dřívějších dovolených.

Úsměv od ucha k uchu a dokonale opálené tělo bez gramu tuku. Rolins patří mezi nejkrásnější ženy československého showbyznysu. V posledních letech září po boku bývalého fotbalisty Pavla Nedvěda a jak to tak vypadá, vztah jí velmi svědčí.

Léto u moře

Léto trávila Dara v zahraničí. Dala si pauzu od pracovních povinností a zavítala tak do Španělska. Právě z oblíbené destinace poslala fanouškům několik pořádně odvážných snímků. „Vím, že povídat o počasí je nuda, ale nebyl díky tomu slunci i váš den hezčí? Miluji to tu, ale vždy, když se vrátím z prázdnin, tak mi chybí moře. A to, když odhrnete závěs a venku usilovně svítí slunce. Ranní procházky a vůně kávy na každém rohu. Prostě ten dovolenkový ‚vibe‘. A dnes to tady u nás doma bylo jako na dovolené. Tak, já jen že zdravím a posílám dobrou energii na všechny směry,“ vzpomínala na klidnou dovolenou po návratu.

Tělo bohyně

Popová diva má zálibu v módě. V minulosti ukázala, že pro ni není problém utratit za jeden kousek oblečení i desetitisíce korun. Zpěvačka se rozhodně nebojí divokých barevných kombinací a vzorů. I tentokrát tak vsadila na jistotu a ukázala se fanouškům v dvoudílném rafinovaném kompletu. „Vy jste prostě cíl, jak v té padesátce žít a vypadat,“ napsala zpěvačce jedna z fanynek. „Daro, jste velkou inspirací pro ty, kdo mají potíže s tvrdou prací a disciplínou. Obojí se vyplatí,“ napsala další žena.

Recept na dokonalou postavu už Dara zmiňovala mockrát. Pravidelně cvičí a hlavně má pevnou vůli a disciplínu. Nechala se slyšet, že nejí mouku a vyhýbá se cukru. Pečivo tak u ní doma zkrátka nenajdete. Když chce řešit, dopřeje si kvalitní zmrzlinu nebo čokoládu. Vynechává také přílohy a tvrdý alkohol. Ráda si pochutná na vínu a na snídani si dopřeje ovoce.