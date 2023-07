Pohádkový příběh Daniely Písařovicové: Ze studentky ekonomiky televizní hvězdou

Krásná moderátorka Daniela Písařovicová ušla ve svém životě obrovský kus cesty. Z Moravy se přesunula do Prahy a začala na sobě i své kariéře tvrdě pracovat. Ze studentky ekonomické školy se téměř přes noc stala hvězdou České televize, kde strávila dlouhých šestnáct let.

Rodačka z Jaroměře nad Rokytnou měla sen být modelkou. Dlouho se snažila dostat na přehlídková mola, štěstí zkoušela v několika soutěžích krásy, do finále nejúspěšnější soutěže Miss se ovšem nikdy neprobojovala. Ve svém volném čase se jako mladá dívka věnovala hlavně volejbalu, když se začala zaobírat tím, co by ji bavilo, přišla na to, že by mohla být učitelkou. Ani tento plán nevyšel, a tak se rodačka z Moravy vydala do Prahy, kde začala studovat Vysokou školu ekonomickou se specializací v oboru diplomacie.

Trnitá cesta

Do České televize se dostala úplnou náhodou. Po vystudování vysoké školy si řekla, že by ji tato práce bavila, a tak se přišla zeptat, zda by nebylo možné, aby ji vzali. Nezalekla se ani toho, že začne úplně od začátku, v České televizi si tak vyzkoušela hned několik profesí. Ze začátku se učila psát reportáže a hlavně mluvit před kamerou. Z cílevědomé Daniely se už po roce stala redaktorka ekonomické redakce a moderátorka ranního zpravodajského Studia 6. Později začala moderovat Studio ČT24 a Interview ČT24. Vrchol své kariéry si užila v pořadu Události, komentáře a následně také moderováním předvolebních debat. Před dvěma lety se rozhodla pro změnu, o které už dlouho přemýšlela, a z veřejnoprávní České televize se přesunula do internetového projektu DVTV.

Na štěstí si počkala

Krásná, chytrá a talentovaná moderátorka měla celý život smůlu na muže, na společenských akcích se objevovala většinou po boku kamarádek. Samota je pro ni už ale dávno minulostí a Daniela už několik dlouhých měsíců tvoří pár s Ondřejem Brzobohatým. A dle všeho se jejich vztah vyvíjí tím nejlepším možným směrem. Dvojice se totiž přednedávnem pochlubila, že se zasnoubila. Brzy tak svou lásku zpečetí manželským slibem.