Mráčky v ráji: Daniela Písařovicová přiznala, na čem se s manželem neshodnou

Vztah moderátorky Daniely Písařovicové a hudebníka Ondřeje Brzobohatého, kteří se nedávno vzali, působí navenek velmi idylicky a představit si tuto dvojici, jak se například pohádá, jde skutečně jen velice těžko. Přesto se ale najde téma, ve kterém pár jednoduše nedokáže najít společnou řeč.

Achillova pata jejich jinak klidného soužití se týká řízení automobilu. Ondřej Brzobohatý je totiž velmi nervózní, pokud se za volant posadí jeho drahá polovička. Důvodem ale podle sympatické moderátorky nejsou její řidičské schopnosti.

“Nemyslí si, že jsem dobrá řidička, ale já jsem. On je strašnej spolujezdec, je v nějaké panice, přitom jsem dobrá řidička. Myslím si, že jsem velmi pozorná, že předvídám situace, ale on je vynervovanej vždycky, když řídím. Je hroznej spolujezdec a u toho bych to nechala, protože tady není, tak se nemůže bránit,” sdělila se smíchem redakci deníku Blesk Daniela Písařovicová.

Kromě tohoto drobného nesouladu je ale brunetka s krásnýma očima ve vztahu velmi spokojená. Svého nyní již manžela pokládá za velmi milého, pozorného a velkorysého. “Zkrátka je to muž s velkým M,” vysvětlila moderátorka.

Za svědka šla Daniele Písařovicové sestra

Není proto divu, že je Daniela Písařovicová již pod čepcem, přestože zrovna svatba není to, o čem by celý život tajně snila. “Nikdy jsem po svatbě zas až tak netoužila, ale říkala jsem si, že jestli to jednou přijde, tak bych chtěla, aby to bylo o nás dvou a aby nás tam bylo pokud možno co nejméně. Chtěla jsem svatební den prožít co nejintenzivněji a to se stalo. Měli jsme tam nejbližší rodinu, nejbližší kamarády a byl to fakt jako nádhernej den, takže jsem strašně spokojená.“

Za svědka šla Daniele Písařovicové, která nyní již používá jméno svého muže, tedy Brzobohatý, její sestra. “Moje sestra, které jsem svatbu svědčila už dvakrát, tak doufám, že ona mně jenom jednou,” prozradila s úsměvem moderátorka.