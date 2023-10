Písařovicová se snu o vlastním miminku nevzdává, zatím pomáhá s dětmi sestře

Moderátorka Daniela Písařovicová si užívá první týdny jako vdaná paní. S manželem Ondřejem Brzobohatým do toho nedávno praštili a vypadají velice zamilovaně. Vzhledem k tomu, že má sympatická brunetka nejvyšší čas na dítě a tomu, že její novomanžel se nikdy netajil tím, že by si rodinu moc přál, nabízí se otázka, zda se jejich fanoušci brzy dočkají další radostné novinky.

S modelkou Taťánou Kuchařovou, se kterou se nedávno rozvedl, se Ondřej Brzobohatý rodiny nedočkal. Sám se nechal slyšet, že jeho někdejší žena upřednostňovala kariéru a na dítě se zatím necítila. Nebylo by proto nic divného na tom, kdyby si přál tento sen splnit s novou láskou. Sama moderátorka se přitom k tomuto citlivému tématu veřejně vyjádřila již několikrát.

“Každý měl pocit, že mi může radit. Život rozdává různé karty a není automatické, že máte partnera. Není to houska na krámě, kterou si koupíte. Dlouhou dobu jsem to brala tak, že jsem divná, protože jsem s tím nebyla srovnaná. Láska se nedá vybojovat ani vyvzdorovat,” sdělila Českému rozhlasu před časem v době předtím, než svého nynějšího muže potkala. Nijak se netají tím, že v lásce až dosud neměla tolik štěstí, kolik by si bývala přála.

Byla ale odhodlaná se svého snu nevzdat. “Vůbec nic nevzdávám, protože si život bez lásky a dětí neumím představit,” dodala tehdy Daniela Písařovicová, která jen o pár měsíců později potkala svou životní lásku, kterou našla v oblíbeném hudebníkovi.

Děti bych si přála, ale nechám to na přírodě

“Nic tomu nebrání. Uvidíme. Samozřejmě, že se téhle myšlenky na potomka nevzdávám. Moje sestra má dvě děti a já to s ní hodně moc prožívám a sama si je užívám. Mám k dětem velice kladný vztah, ale prostě někdy jsou okolnosti takové, že se přání a touhy nedostaví hned a přijdou třeba časem. Takže ano, chci dítě nebo děti a kdy? To nechám na přírodě,” prozradila později v době, kdy byla čerstvě zamilovaná, serveru Aha.

Vzhledem k tomu, že pár se očividně založení rodiny nebrání, zbývá již jen jedno - kdy? O těhotenství populární televizní tváře se již ostatně spekuluje. Před několika dny se moderátorce udělalo nevolno přímo u mikrofonu na akci, která souvisela s prodejem aut. Musela se dokonce posadit a pokračovat v započaté práci v sedě.

Zbožné přání všech, kteří by za štěstí sympatické dvojice byli rádi, nabourával fakt, že si po skončení svého vystoupení Daniela Písařovicová odskočila na sklenku červeného vína. Pokud by se ale nacházela na samotném počátku požehnaného stavu, je možné, že o tom sama ještě neví a nevolnost se závratí byly prvními signály, že se jejich domácnost brzy rozroste o nového člena.