Daniela Brzobohatá se zranila v nejméně vhodnou dobu: Zásnuby s rozbitým kolenem

Populární moderátorka Daniela Brzobohatá, kterou televizní diváci znají spíše pod dívčím jménem Písařovicová, se vdávala před dvěma měsíci. O veselce zatím prozradila, že proběhla v Itálii pouze s několika nejbližšími přáteli a příbuznými. Nyní opět prolomila hradbu mlčení, kterou obvykle chrání své soukromí, a tak prozradila komické okolnosti svých zásnub.

Se svým novomanželem ještě není ani dva roky a už je ruka v rukávě. Ondřej Brzobohatý, který se v životě již dvakrát rozvedl, tentokrát cítil, že konečně našel tu pravou, a tak se rozhodl, že není čas ztrácet čas. Danielu Písařovicovou proto požádal o ruku poměrně brzy.

V den zásnub nic nenasvědčovalo tomu, že by sympatickou brunetku čekalo něco neobvyklého. Jak ale prozradila, v ten osudný den se zrovna věnovala sportu, a to konkrétně tenisu. “Když jsem naposledy hrála tenis, rozbila jsem si koleno. Shodou okolností to bylo v den, kdy jsem byla požádána o ruku. Cestou z kurtu jsem si zavtipkovala, že než se vdám, tak se mi to zahojí, a vůbec jsem netušila, co mě ten večer čeká,” sdělila Daniela Brzobohatá v podcastu Michaelův Mashup.

Pouhé dva měsíce po svatbě vyšlo najevo, že Daniela Brzobohatá končí v internetové televizi DVTV, kde původně nahradila Emmu Smetanu poté, co odcházela na mateřskou dovolenou. Nyní sama zvedá kotvy, a to proto, aby mohla trochu zvolnit. Kromě toho ji prý v poslední době trápí různé zdravotní problémy spojené s vysokým pracovním tempem. “Byly doby, kdy jsem pracovala třeba dvacet sedm dní v měsíci,” vysvětlila jeden z důvodů, který jí k životní změně přivedl.

Vzhledem k tomu, že má oblíbená moderátorka nejvyšší čas na rodinu a ani ona, ani její manžel se netají tím, že by si děti moc přáli, spekuluje se o tom, že za odchodem Daniely Brzobohaté z pravidelného vysílání stojí právě těhotenství.

Nasvědčovaly by tomu také nevolnosti, kterých si u ní veřejnost již několikrát všimla. Postihly ji totiž dokonce i za moderátorským pultem. “Mám odjakživa nízký tlak a jak je tady vydýchaný vzduch, tak se mi dělá nevolno. Těhotná nejsem, ale točí se mi hlava a je mi slabo,” vysvětlila ale moderátorka Blesku, co je příčinou jejích závratí.