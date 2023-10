Těhotná Daniela Brzobohatá? Končí v televizi a nasvědčuje tomu i nedávný kolaps

Dva měsíce po svatbě se moderátorka Daniela Brzobohatá, za svobodna Písařovicová, rozhodla skončit s prací pro internetovou televizi DVTV. V souvislosti s jejími nevolnostmi, které ji před časem trápily, se spekulace o tom že by sympatická brunetka mohla být v jiném stavu, ještě zvýšily.

V televizi DVTV pracovala moderátorka zhruba dva roky. V době, kdy nastoupila, střídala jinou známou kolegyni - Emmu Smetanu, která odcházela na mateřskou dovolenou. Nyní sama oznámila, že se rozhodla práci před kamerou omezit. Své rozhodnutí fanouškům sdělila v podcastu Michaelův Mashup, a to svému bývalému kolegovi Michaelu Rozsypalovi. K tomuto kroku ji podle jejích slov dovedla touha trávit více času doma.

“Ještě pro nás bude dělat nějaké sólo věci,” dodal ke konci populární tváře internetové televize Martin Veselovský, který je spolumajitelem a zakladatelem DVTV. Již nějakou dobu přitom Daniela Brzobohatá pracovala ve zvolněném tempu, od konce prázdnin dělala pouze čtyři rozhovory měsíčně.

Vzhledem k tomu, že poměrně nedávno sympatickou brunetku trápily nevolnosti, které ji jednou dokonce postihly přímo za moderátorským pultem, se tak rojí spekulace, že se s manželem Ondřejem Brzobohatým brzy dočkají vytouženého potomka.

Mám odjakživa nízký tlak

“Mám odjakživa nízký tlak a jak je tady vydýchaný vzduch, tak se mi dělá nevolno. Těhotná nejsem, ale točí se mi hlava a je mi slabo,” sdělila Blesku tehdy a teorie o požehnaném stavu tak zahrála do outu. Vzhledem k tomu, že by se ale jednalo o velmi čerstvé těhotenství, které bývá obyčejně ještě velmi křehké, bylo by pochopitelné, kdyby novinku prozatím nechtěla sdělit veřejnosti.

Za svého muže se provdala před dvěma měsíci, a to v úzkém rodinném kruhu. Veselka se konala v komorním duchu v Itálii u gardského jezera a již mnohokrát se Daniela Brzobohatá nechala slyšet, že to byl pro ni velmi důležitý a krásný okamžik.

Zda v životech slavného páru brzy nastane další úžasná chvíle a na světě dvojice brzy přivítá miminko, bude nejspíš ještě nějakou chvíli záhadou. Vzhledem k tomu, že by Daniela Brzobohatá patřila spíše ke starším nastávajícím maminkám, je zcela v pořádku, že je zpočátku spíše opatrná. Nejspíš by ale nikoho nepřekvapilo, že se právě s ohledem na svůj stav nyní musí hodně šetřit.