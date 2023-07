Vladař zrušil svatbu kvůli svobodné matce: Chytil se do spárů zlatokopky?

Pětadvacetiletý hokejista Daniel Vladař na sebe upozornil velmi netradičně. Doposud se o něm mluvilo jako o perfektním hokejistovi, který září v NHL, nyní je veřejně pranýřovaný za své vztahové trable. Za vším stojí jeho netradiční výměna partnerek.

Způsob, jakým se Vladař se svou snoubenkou Andreou Voseckou rozešel je opravdu nevídáný. Tři týdny před svatbou si našel novou partnerku. Půvabnou brunetkou se stihl už pochlubit na svých sociálních sítích.

Staronová múza

Se sympatickou blondýnkou randil Vladař sedm let. Bývalá tenistka a modelka mu dělala kvalitní zázemí v zahraničí. Nikdo tak nečekal, že z dlouho plánované veselky sejde. Nyní se po pár dnech se svým vyjádřením ozval samotný hlavní aktér vztahového trojúhelníku Daniel Vladař. Na svůj Instagram přidal příspěvek s novou partnerkou. „Každá mince má dvě strany a jsem šťastnej, že i po těch letech, co jsme se poprvé uviděli, tak nás to dalo dohromady,“ napsal k prvnímu společnému snímku. Další vyjádření následně poskytl pro web iSport. „Já znám svou pravdu. A to, co se napsalo, moc pravda není. Víc k tomu nemám co říct, nezlobte se,“ brání se tak.

Dobrá partie

Daniel a Andrea se měli brát už v letos v červenci. Nejspíše by k veselce i došlo, jenže to by Daniel nesměl vyrazit v květnu s partou kamarádů slavit titul fotbalové Sparty. V jednom z vinných sklípků na Slovácku narazil na pohlednou brunetku a zamiloval se. Nová partnerka úspěšného gólmana je svobodnou matkou. Není se čemu divit, že i pro pohlednou dívku to byla láska na první pohled. Vladař je velmi dobrá partie. Ve svých pětadvaceti letech chytá za Calgary Flames. Jeho post mu podle Idnes zajišťuje slušný výdělek a to 4,4 milionu dolarů. „Dan vykopl svoji snoubenku z domu a hned si tam nastěhoval milenku. Lítají spolu po luxusních dovolených, to Andreu hodil přes palubu a ona teď musí bydlet u rodičů,“ prozradil pro Extra dobře informovaný zdroj. Půvabná blondýnka, která je exsnoubenkou úspěšného sportovce se k celé situaci zatím nevyjádřila. Na svůj Instagram nyní dává jednu svou fotografii za druhou.