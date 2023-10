Dalibor Janda opět skončil v nemocnici: Hrobníkovi z lopaty utekl už několikrát

Dalibor Janda odehrál úspěšný megakoncert v Prešově, krátce poté se ale opět zhoršilo jeho zdraví a hudebník musel zrušit na několik měsíců nasmlouvané pracovní závazky.

Dalibor Janda má za sebou skvělou show v Prešově, kde ho přivítali tisíce fanoušků, pár dní poté ale oznámil zpěvák smutnou novinku.

"Vážení přátelé, fanoušci a kamarádi Po veleúspěšném megakoncertě v Prešově, kdy jsem koncert odzpíval ale bohužel, když jsme dojeli domů, tak jsem opět zjistil, že můj zánět v krku se opět zhoršil. Po návštěvě kliniky v Motole mi bylo doporučeno (aby se to ještě nezhoršovalo) zítřejší koncert v Banské Bystrici přeložit, a to na 24. 2 .2024," omluvil se Janda svým posluchačům.

"Moc mě to mrzí, ale bohužel fanoušci vědí, že je pro mne už zdraví velice důležité, a tak si to příště vynahradíme na dalších koncertech," slíbil zpěvák, který před dvěma lety doslova utekl hrobníkovi z lopaty a od té doby je na sebe o to více opatrný.

Vstal z mrtvých

Dalibor Janda před dvěma lety potýkal s vážnými zdravotními komplikacemi a tehdy byl opravdu blízko smrti.

"Cestou do špitálu jsem dvakrát odešel na druhou stranu, jak se říká. Museli mě nahazovat, ale paní doktorka mě úspěšně dostala až na sál. Tam jsem se probral a cítil jsem obrovskou bolest. Viděl jsem, že mi nastřihli ruku, ale pak jsem se zase ztratil... To bylo potřetí. Doktoři mi říkali: ‚Pane Janda, vstal jste z mrtvých!‘," svěřil se tehdy hudebník Blesku.

Další komplikace pak přišly v loňském roce, kdy musel kvůli svému zdraví zrušit připravované turné a dlouhou dobu nechtěl zdravotní stav zpěváka komentovat ani jeho manažer. "Za to můžou problémy se zády a tak jsem dostal nařízený klid. Mám zablokované obratle mezi krční a hrudní páteří a to mi působí problémy s dechem," postěžoval si Dalibor. Nezbývá než Jandovi popřát do budoucna mnoho zdraví a doufejme, že si oblíbený muzikant vybral trable nadlouho dopředu.

Dalibor Janda je už na své zdraví opatrný a raději si dal na čas pauzu