Daisy Lee před stěhováním: Končí s byznysem, ví, komu daruje erotické župánky

Karolína Urbanová alias Daisy Lee od základu změnila svůj život. Nejprve sekla s pornem, odjela do Ekvádoru, kde podstoupila léčbu Ayahuascou a nyní se chystá k dalšímu zásadnímu kroku. Bývalá hvězda filmů pro dospělé se zbavuje svého e-shopu a veškeré zboží chce darovat charitě.

Bývalá pornoherečka Daisy Lee se opravdu mění před očima. Urbanová se rozhodla ze dne na den zabalit kariéru herečky ve filmech pro dospělé a odstěhovat se do Ekvádoru, kde chce mít vlastní firmu na výlety pro české turisty, kteří touží vyzkoušet Ayahuascu.

První skupinku očekává Daisy Lee už na začátku příštího roku a nyní zařizuje v rodné zemi vše potřebné, aby se mohla natrvalo odstěhovat do Jižní Ameriky.

Karolína mimo jiné radikálně ukončila činnost svého úspěšného e-shopu s oblečením, jelikož by pro ni bylo téměř nemožné zasílat zákazníkům balíčky přes půl planety. Místo klasického výprodeje ale udělala Daisy něco zcela nečekaného.

Vše daruje do dětského domova

"Rozhodla jsem se, že zruším svoji značku. Bude to brzo, musím to stihnout předtím, než odjedu do Ekvádoru. Je to z důvodu, že odtud se nedá nic posílat, je tam obrovské clo," vysvětlila Daisy Lee fanouškům, proč ruší svůj e-shop.

"Zásoby rozprodávat nebudu, nemám na to nervy ani čas a nechce se mi do toho. Kdybych spustila nějaký veliký slevy, tak bude nával a já budu všem muset psát, že už třeba nemám jejich velikost a bylo by s tím hodně práce. Sice mě štve, že bych z toho mohla mít hodně peněz, ale nechci se nutit do ničeho, do čeho se mi nechce," objasnila sledujícím na sociální síti.

"Udělám to tak, že to daruji někomu, kdo to nejvíc potřebuje. Asi do dětského domova, odvezu to tam komplet. Pokud máte nějaký tipy, kam to dát, budu ráda. Nebudu to rozhodně natáčet na Instagram, nejsem trapná jako někteří, abych se hned chlubila, že jsem udělala dobrý skutek," uzavřela Urbanová, která svou proměnou inspiruje další lidi a už nyní má desítky zájemců na výlety po Jižní Americe.

Karolína Urbanová se rozhodla změnit svůj život od základů