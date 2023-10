Daisy Lee dráždí fanoušky novým podnikáním: Konec porna a život v džungli

Bývalý hvězda filmů pro dospělé Karolína Urbanové alias Daisy Lee chystá velký životní krok. Karolína se chystá opustit Českou republiku a přestěhovat se do Ekvádoru. Bývalá hvězda filmů pro dospělé myslela na vše. Živit se bude jako organizátorka a průvodkyně zájezdů za ayahuascou.

Ambiciózní business plán Karolíny se zatím velmi dobře plní. První zájezd vyprodala téměř hned. Cena pro jednoho člověka na deset dnů je kolem čtyřiceti tisíc korun.

Nový život

Daisy Lee je bez pochyb tou pravou osobou, která o ayahuasce může mluvit zcela bez obalu. Sama totiž tento rituál podstoupila. Právě poté, co prošla posvátným rituálem, změnila svůj život. Projekt Urbanové nese název Amayas. Sedmadvacetiletá Karolína má za cíl pomoct ostatním lidem také k lepšímu životu. První vlnu zájezdů spustila už na letošní zimu. Na svých webových stránkách láká zájemce na pestrý program i krásné ubytování. Rituálem ayahuascy si prošla i řada světových celebrit. Mezi nimi byla například Miley Cyrus nebo Lindsay Lohan.

Trable kvůli zákonu

Se sledujícími na Instagramu sdílí celou svou životní cestu. I když jí drtivá většina fanoušků fandí, najdou se i tací, kteří ji upozorní na přešlapy a pochybení. Sledujícím například prozradila, že zrušila svou živnost. Řada z nich se podivila nad tím, že by spíše svůj živnostenský rejstřík měla rozšířit než zrušit. Karolína by teď měla mít živnost na provozování cestovní agentury a průvodcovské činnosti. K získání tohoto oprávnění by na svém projektu musela ještě zapracovat. Cestovní agentury totiž mohou pořádat zájezdy výhradně pro cestovní kanceláře. Jak bude své podnikání Karolína zastřešovat po právní stránce, je zatím ve hvězdách.

Živnost není to jediné, co fanoušky Urbanové rozčílilo. Jeden z jejich sledujících si neodpustil komentář pod videem Karolíny ze sauny s léčivými bylinkami. “Těm pravým šamanům a tomu pravému zážitku s rostlinami a jejími účinky se toto nepodobá ani zdaleka. Tohle je spíše ten typ ''šamanů'' ke kterému jezdí Američani na rozlučky se svobodou,“ nešetřil kritikou směrem k Daisy Lee. “A podnikat tam zájezdy jak s cestovkou? Tak to už je úplně absolutně někde jinde a je to i mimo jejich vyznání a víru,“ pálil ostře do podnikatelského záměru české krásky.