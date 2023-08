Nekompromisní Patrasová: S Jiřím Krampolem jsem skončila, ať laskavě nelže

Herečka Dáda Patrasová se s bavičem Jiřím Krampolem zná již z dob mládí. Vždy bývali dobrými přáteli a nejednou i s jejím mužem Felixem Slováčkem a dalšími přáteli vyrazili dokonce na společnou dovolenou. Jejich přátelství ale v poslední době nejspíš doznává jistých trhlin. Královna dětských srdcí totiž má pocit, že o ní Krampol na veřejnosti nemluví příliš hezky, a proto je vzteky úplně bez sebe.

Od jara Dáda Patrasová řeší následky své dopravní nehody, při které nabourala nedaleko svého domu na pražských Vinohradech do betonového sloupku a zdemolovala svůj Mercedes. Poté odmítla dechovou zkoušku a zmateně pak bloudila po ulici. Jaký trest nakonec za svůj přestupek dostane, není v tuto chvíli zřejmé, nejpravděpodobněji se ale zatím jeví pokuta a zákaz řízení.

A právě trest za zmíněný dopravní karambol se nejspíš stal předmětem sporu mezi letitými přáteli. “V novinách jsem si o sobě přečetl, že prý jsem Dádě přál, ať ji zavřou. To je úplně šílené a vytržené z kontextu. Dáda je moje kamarádka a nikdy bych o ní ošklivě nemluvil. To, co některá média napíší, je nehorázné,” svěřil se Jiří Krampol redakci Kafe.cz, která se ho na situaci dotázala.

Skončila jsem s ním

“Dáda mi pak telefonovala celá vyděšená, co to o ní říkám. Mrzí mě to, už takhle to má těžké,” dodal Jiří Krampol s tím, že ho celá situace mrzí a má o svou kamarádku obavy.

Vztahy mezi oběma umělci se nicméně v posledních dnech značně vyhrotily a Dáda Patrasová momentálně s Jiřím Krampolem nechce mluvit, přestože on by si s ní záležitost vyříkal rád.

“Já jsem s ním skončila. Vždycky mi řekne, že si to celé vymysleli novináři, že o mně nikdy nic takového neřekl, a za týden mě pomlouvá jinde. Já jsem s těmi novináři mluvila, mají to nahrané, tak laskavě ať nelže,” sdělila rozzlobená Dáda Patrasová serveru Sedmička nekompromisně.