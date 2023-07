Skandály Dády Patrasové: Dvě nehody, spaní na večírku i faux pas před dětmi

Dagmar Patrasová na sebe v posledních letech strhává pozornost hlavně díky četným skandálům, které vznikají většinou v návaznosti na konzumaci alkoholu. Hvězda už má za sebou dvě autonehody, z nichž u první jí policisté naměřili 2,5 promile alkoholu a u druhé odmítla dechovou zkoušku. To ale není zdaleka jediný trapas manželky Felixe Slováčka.

Dagmar Patrasová už má nálepku pořádné průšvihářky. Zpěvačka vloni svému manželovi připravila k narozeninám netradiční dárek v podobě havárie, kterou způsobila pár metrů od jejich domu.

Po příjezdu policie navíc Patrasová odmítla dechovou zkoušku, čímž si zadělala na pořádné problémy. Novináři navíc zpěvačku krátce po nehodě natočili, jak vrávorá ulicí, během chůze se musela přidržovat zdi a rozhodně nepůsobila střízlivým dojmem.

Tento exces přitom není zdaleka první faux pas, které Dáda způsobila.

2,5 promile za volantem

Mnozí si nejspíš vybavují nehodu Dagmar Patrasové z roku 2018. Tehdy bourala, stejně jako před pár dny, kousek od svého domu na Praze 2 a narazila do auta, které řídil mezinárodně hledaný Ukrajinec.

Zpěvačce policie naměřila neuvěřitelných 2,5 promile. Patrasová musela zaplatit pokutu 150 tisíc korun a dostala zákaz řízení na rok a půl. To ale nebylo pro Dagmar evidentně dostatečné poučení a pod vlivem sedla za volant znovu, navíc v den narozenin Felixe Slováčka.

Patrasová na sebe ovšem často strhávala pozornost už v době, kdy jí odešel manžel k mladé milence Lucii Gelemové. Hvězda nesla zradu po třiceti letech vztahu velice těžce a na svou sokyni v lásce neustále nasazovala snad v každém rozhovoru a často šla za hranice slušného vkusu.

Četné alkoholové přešlapy

Jak před časem přiznal Felix Slováček tn.nova.cz, problémy s alkoholem řeší jeho manželka Dagmar již dlouhé roky. "Jsem přesvědčen, že je to všechno o jejím alkoholu. Její problém s alkoholem neskončí nikdy. Ona se léčit nechce, takže si myslím, že není možnost, že to přestane. Už to zkoušel kdekdo," svěřil se hudebník webu.

Z alkoholových excesů Patrasové si můžeme připomenout například rok 2008, kdy Dáda vyrazila do tureckého Beleku hrát tenis spolu s dalšími celebritami. Sportu se ale příliš nevěnovala a raději polehávala u bazénu s drinkem v ruce. Po pár dnech byla na místním baru tak známá, že po ní dokonce pojmenovali koktejl. "Dáda koktejl" obsahoval vodku a sekt, tudíž se není proč divit, že hvězda celé dopoledne prospala a zbytek dne se vrávoravým krokem přesouvala po rezortu.

O pár let později přišel další skandál, když si Patrasová ustlala přímo na VIP večírku v centru Prahy. Následně se vymluvila na to, že si vzala prášky na bolest zad a zapomněla, že se na ně nesmí pít. "Nevěděla jsem, že se na ně nesmí pít. Přitom jsem měla jen pár skleniček vína," tvrdila podle Expresu.

Další extempore pak předvedla v pražské ZOO, kde v horku kombinovala víno a kořalku ve zkumavkách. Dokonce si pochvalovala, jak je to vtipné pít ze zkumavek, že to ještě neviděla. Dagmar ale přebrala tak, že se neudržela na nohou a do taxíku jí museli pomáhat lidé z televize.

Za zmínku stojí ale i vánoční večírek v Přerově, kde si spletla Santu Clause s Václavem Klausem. Patrasová během akce mluvila z cesty a drmolila tak, že jí děti nerozuměly a jejich rodiče byli v šoku, kde se to ocitli. Z mnohých trapasů Dády pod parou je víc než evidentní, že s pitím překročila zdravou míru. Před pár dny se navíc ukázalo, že za loňskou autonehodu půjde před soud.

Problémy s pitím má Patrasová podle Slováčka již dlouhé roky