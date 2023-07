Patrasová v problémech: Za řízení pod vlivem může skončit i ve vězení

Herečka a zpěvačka Dáda Patrasová míří kvůli autonehodě z loňského roku k soudu. O obžalobě zpěvačky informoval ve čtvrtek obvodní státní zástupce pro Prahu 10 Richard Houdek. Hvězda ale stále trvá na své původní verzi, že bouračku nezavinila ona, ale závada na vozidle.

K nehodě došlo 23. května 2023 v Praze v Benešovské ulici. Tehdy Dagmar Patrasová kompletně zdemolovala předek svého luxusního vozu poté, co to "narvala" nejprve do dalšího automobilu a následně skončila v betonovém zátarasu.

"Řidička mercedesu narazila do zaparkovaného auta a betonového zátarasu. Na místě se odmítla podrobit dechové zkoušce. Nehoda se obešla bez zranění," okomentoval podle denik.cz tehdy mluvčí pražské policie Jan Daněk.

​Na sedadle spolujezdce měl sedět manžel Patrasové Felix Slováček. Letos na konci května umělkyně uvedla, že příčinou havárie byla údajně nefunkční součástka v motoru, kvůli které se auto nedalo ovládat. Patrasová nechtěla poskytnout test na alkohol v krvi a navíc byla krátce po nehodě nafocena paparazzi novináři, jak se potácí v ulici u svého domu a dokonce skončila i několikrát na chodníku. Možná i tyto důkazy nakonec vedly k obvinění zpěvačky.

Nikdo mi nedal dýchnout

"Státní zástupce podal v dané věci k Obvodnímu soudu pro Prahu 10 obžalobu na ženu ve věku 67 let pro trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky podle paragrafu 274 odstavce 1, 2 písmena a) trestního zákoníku, kterého se tato žena měla dopustit dne 23. května 2022 tím, že po předchozím požití alkoholických nápojů řídila osobní automobil a způsobila dvě dopravní nehody," sdělil Richard Houdek.

Za tento přestupek může Dagmar Patrasové hrozit půl roku až tři léta za mřížemi společně s peněžitým trestem či zákazem řízení. Jedná se o přísnější sazbu, kterou mohou být potrestáni ti odsouzení, kteří při řízení pod vlivem alkoholu způsobí nehodu, někoho zraní či způsobí větší majetkovou škodu.

Patrasová se podle stránek tn.nova.cz ke kauze nechtěla příliš vyjadřovat. Na dotaz reportéra TV Nova ohledně nehody pod vlivem ihned prohlásila, že rozhodně nebyla pod vlivem a nikdo jí nedal dýchnout ani jí na místě nehody nebral krev. Přitom Patrasová sama tehdy dechovou zkoušku odmítla. Hvězda se nyní hodlá bránit u soudu a věří, že dopadne v její prospěch. Manželka Felixe Slováčka už přitom jednou bourala opilá, a to v roce 2018, kdy nadýchala neuvěřitelných 2,5 promile. Soud jí poté nařídil zákaz řízení na rok a půl a pokutu 150 tisíc KČ.

Dáda Patrasová lítá v pořádném průšvihu