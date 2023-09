Dagmar Havlová o berlích: Z namožených šlach se vyklubal mnohem závažnější úraz

Někdejší první dáma a herečka Dagmar Havlová se momentálně potýká s nepříjemnou situací, která se týká jejího zdravotního stavu. Po roce relativního klidu ji totiž znovu zradila noha, a tak uplynulé dva měsíce prožívala ve znamení bolesti a nepříjemných komplikací. Zatímco loni ji trápila zlomenina, letos jí život komplikují přetrhané šlachy.

Téměř dva měsíce se Dagmar Havlová stranila veřejných akcí, aby se na nich nemusela objevit o berlích. Nyní se po dlouhé době do společnosti vydala. Zúčastnila se totiž Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha, kde převzala šek pro svou nadaci Vize 97. To bylo pochopitelně dostatečnou motivací pro to, aby se pokusila dát se co nejrychleji do pořádku.

Již počátkem srpna se oblíbená umělkyně na sociální síti svěřila s tím, že ji trápí achillova šlacha. Tehdy ale ještě doufala, že se jí podaří obtíží zbavit svépomocí. “Nemám tady někoho, kdo má babiččin domácí recept proti zánětu achillovky? Několikaměsíčního a bolestivého? Vyzkoušela jsem už téměř vše,” vznesla tehdy na svém profilu dotaz na své fanoušky.

Nakonec se ale ukázalo, že přestože je síla přírody nesmírná, na některé problémy a neduhy je bohužel krátká. Dagmar Havlové proto nezbylo nic jiného, než vyrazit k lékaři. Dobře udělala, z namožených šlach se totiž vyklubal mnohem závažnější úraz.

“Děkuji všem, kteří mi sem psali své vyzkoušené domácí receptury. Jistě je lépe mít v zásobě kromě skvělé lékařské péče i osvojené rady a zkušenosti ostatních ‚pajdů,” sdělila sympatická dáma s tím, že ji postihla ruptura Achillovy šlachy. Z toho důvodu od lékaře obdržela nejen berle, ale také ortézu.

Loni v září ji potíže se stejnou, tedy pravou nohou, trápily rovněž. Tehdy si při chůzi přes lávku, kterou nechal vybudovat její zesnulý manžel Václav Havel, zlomila kotník. To se jí ostatně nestalo poprvé. Kotník pravé nohy si zlomila již v roce 2015 a zranění bylo natolik komplikované, že se tehdy dokonce dočasně musela pohybovat na invalidním vozíku.