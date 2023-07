Dagmar Havlová zkrátka nestárne: Dosáhla vzhledu dvacítky a netají se tím, jak

Dagmar Havlová snad objevila elixír věčného mládí. Jinak si nelze její sedmdesát let starou tvář vysvětlit. Herečka vypadá naprosto fantasticky a její věk by zcela jistě při pohledu na ni nikdo neuhodl. Novou fotkou pak nestárnoucí kráska všem vyrazila dech. I bez make-upu totiž herečka podle mnohých vypadá maximálně na 20 let.

Je k neuvěření, že herečka Dagmar Havlová letos v březnu oslavila už 70. narozeniny. Její tvář a vitalita o tom totiž vůbec nevypovídají. Nestárnoucí kráska a někdejší sex symbol vypadá už léta naprosto stejně. Jako by se jí podařilo už před mnoha lety zastavit čas. Svými fotografiemi nepřestává své fanoušky nejen na sociálních sítích udivovat.

Žádné plastiky

Při pohledu na Dagmar Havlovou pochopitelně spoustu lidí napadá, že si k mladistvému vzhledu musela dopomoci plastickými operacemi. To ale herečka už léta rázně odmítá. „Nekouřím a používám přírodní krémy, které mi vyhovují. Nikdy bych nešla spát důkladně neodlíčená. Když se vyspím, vypadám a cítím se lépe. Když mám naopak hodně práce a spánek ošidím, je to horší,” nechala se před časem slyšet pro Aha! a dodala, že za mladistvý vzhled kromě krémů vděčí také genetice.

„Důležitá je také genetika. Moje maminka měla daleko mladší pleť, než odpovídala jejímu věku. Velkou roli hraje fakt, že nejsem zapšklá, necítím v sobě křivdu. Věřím, že každý obličej hodně vypovídá o naší duši,” vysvětlila.

Jen malá pomoc

Jak ovšem před lety informoval Blesk, podle odborníků na estetické zákroky a plastické operace je jasné, že si někdejší první dáma k mladistvému vzhledu vypomáhá botulotoxinovými injekcemi. Žádný invazivní zákrok ale zcela určitě nepodstoupila. „Paní Dagmar podle mého úsudku patří k těm pěti procentům žen, které nemají genetickou dispozici k ochabnutí obličeje. Taková žena může být krásná v padesáti, šedesáti, ale i osmdesáti letech,” uvedl plastický chirurg Jan Měšťák.