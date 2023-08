Dagmar Havlová vzpomínala na hororové natáčení: Před kamerou se pozvracela

Dagmar Havlová má za sebou desítky nejrůznějších rolí, ve kterých naprosto zářila. Pravdou ale že, že natáčení některých filmů pro ni bylo naprostým utrpěním a musela snášet mnohé. V jednu chvíli vše zašlo tak daleko, že se přímo na place pozvracela.

Přestože se mnohým může zdát, že je práce herců naprosto pohádková, k procházce růžovou zahradou má leckdy pořádně daleko. Své o tom ví i například legendární herečka Dagmar Havlová, která si při natáčení kolikrát procházela peklem. Nejvíce jí vadily role, u kterých bylo vyžadováno, aby kouřila.

Jako vyuděná

V 80. a 90. letech vládly cigarety světu a kouřil snad každý. Dagmar Havlová byla ale velkou výjimkou. Cigaretový kouř jí nikdy nevoněl, a tak pro ni byla práce mezi herci kuřáky utrpěním. „Při zkoušení v divadle jsem si od kuřáků odsedala. Hlavně od Jiřiny Jiráskové, která kouřila jednu za druhou a chtěla sedět stále vedle mě. Její argument totiž, že továrny a smog jsou horší než její cigareta, mě nakonec dostal. No, i když kouř vyfukovala stranou, stejně jsem si po čtyřech hodinách čtené zkoušky připadala jako vyuděná,” prozradila herečka a někdejší první dáma v rozhovoru pro Blesk.

Nejhorší zážitek

Kouření kolegů a případné držení cigarety před kamerou ale bylo ve srovnání s natáčením thrilleru Normal ničím. V něm totiž herečku čekala scéna, kterou jí už z paměti asi nikdo nevymaže. „Scéna, jak kouřím na posteli cigaretu, se z různých důvodů – švábi, kteří měli lézt po stěně za mnou, nelezli, jak chtěl režisér – opakovala několikrát, až to nevydržel můj žaludek. Ani nevím, jestli nakonec ve filmu byla. To už se tak stává, že točíte v horečkách, se zlomeninou nohy, a nakonec to střihači vystřihnou,” povzdechla si nestárnoucí hvězda, která byla vždy kvůli dobrému záběru ochotna jít až na hranice svých možností.