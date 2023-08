Dáda Patrasová obětí stalkera. Natáčel náš dům celý den, říká zpěvačka zděšeně

Sláva s sebou čas od času nepřináší pouze příjemné okamžiky, ale také zážitky, ze kterých tuhne krev v žilách. O tom se přesvědčila také královna dětských srdcí Dáda Patrasová, která se nedávno setkala se stalkerem. O nepříjemném zážitku, který jí pořádně znepříjemnil život, se rozpovídala pro redakci Kafe.cz.

“Před náš dům ráno přišel pán, vyndal stativ a kameru a celý den natáčel náš dům. Máme tu uměleckou agenturu, takže k nám chodí i různé známé osobnosti, které natáčel také. Natočil také moji dceru, zkrátka vše, co se kolem domu za celý den dělo,” postěžovala si umělkyně, kterou nepříjemný zážitek pořádně vyvedl z míry.

Podobné situace během své kariéry prý nezažívá příliš často. “Občas mě někdo zastaví na ulici, ale většinou jsou to příjemná setkání. Člověk se vyzná, že na mě vyrůstal, vyfotíme se spolu nebo si řekne o podpis a tím to končí. Tohle se skutečně neděje běžně,” vysvětlila pro Kafe.cz Dáda Patrasová.

“Pána jsme nijak nekonfrontovali. A teď si vyčítám, že jsem rovnou nezavolala policii. Bohužel jsem ale byla tak šokovaná, že mě to v tu chvíli vůbec nenapadlo. Příště to bude to první, co udělám,” řekla zpěvačka a herečka a dodala, že se podle jejího názoru mohlo jednat o bývalého novináře, který si od svého počínání mohl slibovat například obnovení kariéry.

Nevyžádaný zájem cizích mužů

S nepříjemným zájmem o svou osobu se nicméně Dáda Patrasová nedávno přece jen setkala. Ne však ze strany neznámého člověka, ale vdovce po zpěvačce Ivetě Bartošové Josefa Rychtáře, který ji měl neustále kontaktovat a v sms zprávách jí udílet nevyžádané rady do života.

Jak před časem uvedla pro Kafe.cz, jeho jednání si nedokáže vysvětlit, neboť se s ním podle jejích slov vlastně vůbec nezná. Josef Rychtář měl nicméně poměrně nevybíravé připomínky na adresu jejího manžela Felixe Slováčka, který si Dádu podle jeho názoru nezaslouží a měl by se k ní chovat lépe.