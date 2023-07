Dáda Patrasová bude pykat. Jaký trest jí hrozí za nehodu, popsal právník

Dopravní nehoda, kterou na jaře způsobila královna dětských srdcí na pražských Vinohradech, může mít pro ni poněkud nepříjemnou dohru. Nečeká ji sice soudní řízení, téměř jistě však přijde trest. Ten může mít mnoho podob, které pro Kafe.cz nastínil právník se specializací na dopravní problematiku Tomáš Maxa.

“Těch možností, jak může vypadat trest, je celá řada. Velmi pravděpodobně paní Patrasovou čeká zákaz řízení, může dostat pokutu, případně v závažnějších případech podmíněný trest,” vysvětlil právník Tomáš Maxa pro Kafe.cz.

Pro deník Blesk se nechal manžel herečky Felix Slováček slyšet, že si myslí, že by jeho choti prospěly veřejně prospěšné práce, které jsou také jednou z možností, jak Dádu Patrasovou může soud potrestat. Tomáš Maxa to ale nepovažuje za příliš pravděpodobné.

“Veřejně prospěšné práce se dávají spíš jako takový přísnější trest v případě, že to není první prohřešek a podobně. Dáda Patrasová sice již před časem jednu nehodu způsobila, a to dokonce v opilosti, ale domnívám se, že to už bude vymazané a nyní k soudu jde opět s čistým štítem,” vysvětlil právní expert pro Kafe.cz.

Po nehodě se potácela zmatená po ulici

“Že by Dáda Patrasová skončila za mřížemi, to nehrozí, takže toho se podle mého názoru obávat nemusí vůbec,” dodal Tomáš Maxa s úsměvem.

“Byl jí vydán trestní příkaz, což je zkrácené řízení, že soud vychází jenom z toho, co je ve spisu. A hrozí jí tedy veřejně prospěšné práce, peněžitý trest, zákaz řízení vozidla a trest podmíněný,” potvrdil pro TN.cz hereččin advokát Jiří Černý.

K nehodě došlo letos v květnu, kdy herečka se svým vozem nabourala do betonového sloupku jen nedaleko od svého bydliště na pražských Vinohradech. Na místě se odmítla podrobit dechové zkoušce a poté byla viděna, jak se zmatená potácí po pražských ulicích.