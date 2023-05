Gelemová a Krampol reagují na útok Dády na Slováčka: Je to nesmysl, shodují se

Jeden už by si řekl, že je krize mezi Dádou a Felixem zažehnána. Poté, co se společně ukázali na oslavě Felixových 80. narozenin, si všichni mysleli, že k sobě našli opět cestu a jejich manželsví je konečně zalito sluncem. Opak je ovšem pravdou. Hned pár dnů poté proběhly v médiích informace o tom, že Dagmar neví, kde Felix zrovna je. Do údajného zmizení muzikanta se zapojil i jeho dobrý kamarád Jiří Krampol.

Celá zápletka je jako z nějakého amerického filmu. Z náhlého zmizení manžela se vyklubal relax v lázních s kamarády. Felix své manželce, jak se zdá, zapomíná říkat více věcí. Naposledy jí zatajil účast exmilenky na jeho narozeninové oslavě.

A zase ta Gelemová

Oblíbená herečka a zpěvačka spatřila svého partnera naposledy na velkolepé oslavě jeho narozenin, která se konala začátkem května. O svého manžela tak začala mít pochopitelně strach. „Od té doby jsem ho doma neviděla. Zmizel,“ svěřila se Blesku rozčíleně.

Královna dětských srdcí si vysvětlovala důvod zmizení svého manžela jen jediným možným způsobem. „Bojí se mě a má taky proč,“ šokovala ve své výpovědi. Dagmar dostal fakt, že Felix na oslavu svých narozenin pozval bývalou milenku Lucii Gelemovou. Právě s půvabnou umělkyní Dádu veřejně sedm let podváděl. „Koukala jsem jako blázen, když jsem ji viděla. Opravdu mi to nebylo příjemné. Chtěla jsem ho v tu chvíli zabít,“ odtajnila své pocity Dagmar, která z oslavy zmizela po anglicku. Není se rozhodně čemu divit, málokdo by takové setkání ustál.

Žárlivá scéna

Felix se Dádě vůbec neozýval a tak rozjela rozsáhlé pátrání. Od společného kamaráda se dozvěděla, že by měl být v Bratislavě. "Dobře, ale kde spal ty tři noci? Tak byl u Gelemový, nebo u tý Lenky Dragounový, anebo u jiný flundry," rozčílila se Patrasová, která při svém pátrání šla den po dni a některé informace jí tak časově neseděly.

Hvězdu pohádkového seriálu Arabela neuspkojila ani fotografie Felixe v mužském kolektivu, ve kterém nechyběl ani Jiří Krampol. Podle ní byl snímek pořízený jen na oko. „No ano! Felix, Krampol a spol. exhibují! To jako tou fotkou chtěli dát najevo, že tam s nimi nejsou žádný ženský?! To jim tak někdo věří, tuhle kamufláž,“ prohlásila bez servítek Dáda.

K celému incidentu se vyjádřila i Lucie Gelemová, jenž zareagovala na to, zda s Felixem opravdu trávila čas po oslavě. "Je to nesmysl. Mám své soukromí a program. S Felixem jsme přátelé, ať se to někomu líbí, nebo ne a já si toho vážím. Jiný vztah než-li přátelský nás již nepojí. Na narozeninový koncert a oslavu jsem byla Felixem pozvána. Přijala jsem ráda a bavila se. Víc k tomu nemám co říci," uvedla pro Šíp.

Krampol zakročil

Podle moderátora a herce Jiřího Krampola je toto Dádino chování naprosto přes čáru. Nevydržel mlčet a pro Extra.cz poskytl k této kauze své vyjádření. „To je celá Dáda. Už se k ní nechci vyjadřovat, už jsem si o ní řekl své. Fakt je ale ten, že v těch lázních jsme byli já a Felix, ani jeden z nás žádnou ženskou neměl. Pak tam s námi trávili čas tři kamarádi, všichni s manželkami. A to je všechno. Nevím, proč si Dáda představuje, že jsme tam v našem věku prováděli nějaké orgie.“

Ani ve svých minulých vyjádřeních Dádu nešetřil, přirovnal ji ke své zesnulé manželce Hance. I ta měla, jak je známo, k alkoholu velmi blízko. „Moje Hanička měla už alkoholickou demenci. A nemyslím si, že Dáda to má jinak. Potřebuje pomoc.“