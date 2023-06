Felix Slováček: Dáda na dovolenou nechce. Pojedeme do Tunisu, reaguje herečka

V domácnosti Felixe Slováčka a Dády Patrasové je to mnohdy pořádná Itálie. Dvojice, která je spolu už téměř čtyři desítky let, se nijak netají tím, že v jejich manželství je to jednou nahoru, podruhé dolů. Momentálně pár pravděpodobně prochází informačním šumem, nemohou se totiž shodnout na tom, zda pojedou v létě na společnou dovolenou.

Známý saxofonista Felix Slováček se nedávno vrátil z dovolené v Thajsku, na kterou nevyrazil s manželkou, ale ve společnosti svých mužských přátel. Poté, co proběhl jeho dlouho připravovaný narozeninový koncert, si hudebník podle svých slov potřeboval pořádně odpočinout.

Pro deník Blesk také vysvětlil, proč ho na prázdninách nedoprovázela jeho choť. “Dáda je doma, má svůj svět. Říkám jí pojď se mnou, ona že se chce dívat na televizi. A takhle je to i se společnou dovolenou, nechce. Nabízel jsem jí, ať si vybere, a ona že ne. Společná dovolená fakt nehrozí,” popsal Felix Slováček.

Vypadá to ale, že si s manželkou nejspíš úplně neporozuměl, co se týká představy o letní dovolené. Redakce Kafe.cz totiž královnu dětských srdcí oslovila a podle její odpovědi je zřejmé, že má na to docela odlišný názor.

Do Itálie vyrazím sama

Filmová ikona 80. byla v době rozhovoru zrovna na cestě od kadeřníka a očividně v dobrém rozmaru. “Na dovolenou pojedu určitě, už se moc těším. Mám v plánu jet do Itálie, a tam pojedu určitě sama,” prozradila nepříliš překvapivě. Právě z Itálie totiž pochází její dlouholetý přítel, hoteliér Vito, se kterým k sobě vzájemně chovají velkou náklonnost.

Dáda Patrasová ale počítá s tím, že za sluncem vyrazí také s manželem. “S Felixem určitě někam k moři pojedeme, možná do Tunisu. Zatím jsme se o tom ale tolik nebavili, takže uvidíme,” vysvětlila pro Kafe.cz.

V době, kdy si bude herečka užívat volna, musí zajistit hlídání pro své domácí mazlíčky. “Se psem to ještě jde, ale s kočkou je to horší. Nejspíš tu po tu dobu bude bydlet syn, protože se do domu, kde vyrostl, rád vrací. Dcera bydlí za rohem, a tak případně může také přijít,” popsala svůj plán Dáda Patrasová pro Kafe.cz.