Dáda Patrasová: Znovu se cítím příjemně. Zvěsti o Rychtářovi jsou nesmysly, říká

Královna dětských srdcí se opět dostara do hledáčku médií, když se do ní údajně začal strefovat vdovec po Ivetě Bartošové Josef Rychtář, který ji měl bombardovat sms zprávami s nevyžádanými radami ohledně toho, jak by měla žít svůj život. Herečka se proti tomu rázně ohradila. Všechny zkazky, které v současnosti v mediálním prostoru kolují, považuje za nesmysly, které ji obtěžují.

Podle českých bulvárních médií měl Josef Rychtář Dádě udílet rady ohledně střídmosti v konzultaci alkoholu, aby nedopadla jako jeho tragicky zesnulá manželka, která se závislostí bojovala. Podle serveru Aha! jí měl například posílat řadu sms zpráv s tímto obsahem.

Redakce Kafe.cz herečku proto oslovila s žádostí, aby celou kauzu uvedla na pravou míru. “Prosím vás, já už se k tomu snad ani nechci vyjadřovat. Co vám mám povídat, jsou to všechno nesmysly, celé je to úplně vytržené v kontextu a už mě to obtěžuje. Nic takového neproběhlo. Ve svém věku už bych raději měla klid, než řešit takové nesmysly,” sdělila Dáda Patrasová, která byla ze situace slyšitelně nešťastná.

Nepříjemné klepy jsou vadou na kráse jejího současného života, který se po dlouhé době stal pro oblíbenou umělkyni příjemným. V pondělí si tak například užila večírek v pražském Obecním domě po boku svého manžela Felixe Slováčka. Ten dal manželce přednost před svou bývalou partnerkou Lucií Gelemovou, se kterou měl sedmiletý mimomanželský poměr.

Moc jsem si užila večírek

Ve chvíli, kdy se hudebník rozhodl, že slavnostní akci, na které mu byl předán narozeninový dárek v podobě křišťálové ruky, vyrazí s manželkou, dal rázně vědět své expartnerce, kterou původně pozval pořadatel akce, že si nepřeje, aby se s ní s Dádou potkali.

V živé paměti měl nejspíš incident z afterparty své narozeninové oslavy před několika týdny, kde se obě dámy neplánovaně setkaly. Doma poté Felixe Slováčka čekaly perné chvilky a spousta vysvětlování, a tak není divu, že se rozhodl podobné situace napříště vyvarovat.

“Opravdu jsem si to moc užila. Bylo to moc příjemné a po dlouhé době mi bylo opravdu fajn,” libovala si Dáda Patrasová, které to na zmíněné akci skutečně moc slušelo a po boku manžela se nesla jako pravá dáma. Nepřítomnost Lucie Gelemové, která ikoně 80. let dlouhou dobu ztrpčovala život, ji tak jistě velice potěšila.