24. 5. 2017

Když si pomyslíte, že tito známí lidé měli skvělou práci, peníze a užívali si slávy a svého bohatství, a přesto to všechno zahodili, jen aby si mohli dát svou dávku. Tak to je skutečně deprimující. Ačkoliv mohli mít vše, zahodili to jen pro prchavý okamžik. Podívejte se do galerie, kterých dvaadvacet slavných skončilo v osidlech drogové závislosti.

video Je nám líto, ale vložené video již není dostupné. Byli slavní, lidé je poznávali na ulici a oni si užívali. Ale k tomu požitkaření podle nich patřili i drogy, kvůli nimž a jejich nadměrnému užívání se změnili tak, že byste je občas jen stěží poznali. Pohled na to, jak skončili, vás bude skutečně bolet. Jak vypadaly zahraniční celebrity před a po propadnutí drogové závislosti? V galerii najdete srovnávací fotografie. Líbí se vám Kafe.cz? Čtete rádi naše články? Přidejte se k nám i na Facebooku!

