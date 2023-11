Karel Pešta 30. 4. 2019 clock 3 minuty gallery

Starat se o malé děti, to může pořádně unavit. Když přitom nejde o vaše potomky a navíc musíte snášet podivná přání a příkazy, rádi se o svůj úděl podělíte.

Nicole Kidman

close info Profimedia.cz zoom_in Nicole Kidman se ještě nedávno pyšnila výstavním dekoltem.

Aby se ujistila, že si její milované dcerky uvědomují svůj australský původ, nařídila prý Nicole (51) chůvě, aby je každý den zdravila: „Dobré ranko, malé Australanky!" Chůva si prý myslela, že jde o vtip. „Působilo to tak, ale jistá jsem si ani trochu nebyla," svěřila se po svém odchodu novinářům. „Tak jsem tak holky pro jistotu zdravila celé ty dva roky, co jsem pro ni pracovala. Každý den," dodala.

Sarah Jessica Parker

close info Profimedia zoom_in Matthew Broderick a Sarah Jessica Parker

Dostat děti do postele, to dá zabrat většině maminek. A tak když se najde způsob, který je spolehlivě uspí, jako se to podařilo hvězdě seriálu Sex ve městě, dodržuje se i ve chvíli, kdy rodiče nejsou doma. „Chůvy jim na noc musí jako ukolébavku pouštět pořád tu samou píseň – Raindrop keep falling on my head (Déšť mi padá na hlavu). Sarah (54) to jednou, když je uspávala, zafungovalo a od té doby se toho až obsesivně drží," tvrdí se smíchem přítel herečky.

Gwen Stefani

close info Pinterest zoom_in Gwen Stefani

Ještě předtím, než ohlásila světu manželské problémy s Gavinem Rossdalem, najímala prý známá zpěvačka jako pečovatele pro své děti jen muže. Její důvod byl zvláštní: vypadají prý dobře v superhrdinských kostýmech. „Batman, Superman, Spider-Man, vyberte si, musel jsem se převlékat za všechny," prozradil bývalý „chůvák" dětí slavné Gwen (49). Ten musel v kostýmech trávit mnohem víc času, než by si přál. Jak vypověděl, syny zpěvačky v převlecích superhrdinů dokonce i uspával. „Jednou jim pohrozila tím, že když nepůjdou spát, tak je přijde uspat Batman. Jenomže pak se z toho stala každodenní záležitost," popsal Gwenin bývalý zaměstnanec.

David Beckham

close info winto zoom_in Victoria Beckham David Beckham

K tomu, aby se člověk stal chůvou celebrit, musí snést mnohé, třeba i zvykat si na nové jméno... To platí hlavně, pokud by se ucházel o místo u hvězdného páru Davida (44) a Victorie (45) Beckhamových. U nich doma si totiž každá nastupující chůva musí nechat říkat „Jo". „Musí to snést kvůli jejich dceři Harper," popisuje člověk blízký hvězdnému párečku. „Ta totiž byla moc smutná, když od nich odešla původní Jo a přestala se o ni starat. Proto tak musí každá další chůva slyšet na tohle jméno."

Charlize Theron

close info profimedia.cz zoom_in Charlize Theron

Držitelka Oscara nechce prý doma o svých chůvách ani slyšet. A to doslova! „Nemohla jsem na ni mluvit, dokonce jsem se na ni nesměla ani dívat," tvrdí jedna z bývalých zaměstnankyň Charlize Theron (43). Místo toho, aby s herečkou probírala, jaké její dvě děti dělají pokroky, musela o tom psát speciální deníček. „Bylo to divné, přišla jsem si jako méněcenná," tvrdí chůva.

Beyoncé

close info profimedia zoom_in Beyoncé

Zapomeňte na kabelky! Mezi hollywoodskými matkami jsou chůvy téma číslo jedna. A když se na nějakou dobrou narazí, občas se naučí i věci, které asi sama nečekala. Bývalá chůva zpěvačky Beoyncé tak například zná celou choreografii k písni Single Ladies. Tu se musela naučit, aby ji mohla tančit její dceři Blue Ivy, když zpěvačka není doma! „Od chvíle, kdy viděla mámu, jak tohle zpívá a tancuje, to byla jediná věc, která ji uklidnila," vysvětluje člověk blízký Beoyncé (37). Jestli za to chůva dostala odměnu, ale netušil!