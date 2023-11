Christina Ricci (39) se proslavila už jako dítě a jako jedna z mála tíhu rychle nabyté slávy ustála. Jak je na tom krutá Wednesday z filmu Addamsova rodina dnes?

Šup před kameru!

Christina Ricci oslaví příští rok čtyřicáté narozeniny a u filmu se pohybuje neskutečných 35 let. Už jako malé pískle se objevila v první reklamě a o tři roky později získala svou nejslavnější roli ve filmu Addamsova rodina. Jako malá Wednesday s morbidním a strnulým výrazem byla dokonalá! Zařadila se po bok dětských hvězd jako Drew Barrymore, Claire Danes, Neil Patrick Harris, Melissa Joan Hart, Josh Peck nebo Macaulay Culkin. Jako jedna z mála ale neztratila hlavu a nepropadla drogám a depresím.

close info Profimedia zoom_in Role Wednesday ve filmu Addamsova rodina Christinu proslavila. Úspěch z dětství dodnes nepřekonala.

Úspěchy ve stínu

I když byla role v Addamsově rodině pro Christinu přelomová, nebyla zdaleka jediným úspěchem. Bohužel se nikdy nedočkala vřelého přijetí od odborníků a kritiků, ale fanoušci se jí nemohli nabažit. Svůj herecký talent potvrdila ve filmu Casper, zahrála si po boku Johnnyho Deppa a byla dvakrát nominovaná na cenu Emmy a jednou na Zlatý glóbus.

Možná že ji věčná snaha omrzela, možná má jen smůlu na filmové nabídky. Poslední roky střídá jeden brak druhý. Pro béčkové filmy je Christiny škoda.

Bez mráčku

Christina je mistryní ve střežení vlastního soukromí. Zásadně o sobě neinformuje média, pečlivě si vybírá akce, které poctí svou návštěvou, utajila svatbu, těhotenství i porod. Je zastánkyní toho, že stejně jako za uklízečku mluví čistá podlaha, herečka by měla promlouvat hlavně skrze své filmy.

V roce 2013 se provdala za kameramana Jamese Heerdegena. Obřadu se ale zúčastnila jen matka. Otec rodinu opustil, když byla Christina v pubertě a dodnes mu to neodpustila a pozvánku nedostal. O rok později na svět přivítali chlapce Freddieho. Celá rodina tak pluje na obláčku a skandály se jim zdaleka vyhýbají. Jediné, co prochází pravidelnou obměnou, je hereččin vzhled. I když má stále tajemný výraz a nedá dopustit na výrazné a tmavé rtěnky, patří mezi vlasové chameleony. A díky své štíhlé postavě v plonkový čas, když nemá diář nabitý natáčením, fušuje do řemesla modelkám.