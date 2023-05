Pestrá směsice partnerů Cher: Milovala gaye, narkomana i o 40 let mladšího

Populární zpěvačka Cher měla ve svém životě hodně mužů. V 60. a 70. letech byla vdaná za kolegy - hudebníky, obě manželství ale skončila rozvodem. V letech 1964 až 1975 byla vdaná za svého pěveckého partnera Sonnyho Bona a v letech 1975 až 1979 zpěváka Gregga Allmana. Nikdy nepřestala být lásce otevřená a svobodně mluvila o svých vztazích. V průběhu let byla spojována s několika slavnými muži, včetně Gene Simmonse a Toma Cruise. Naposledy se dostala na titulní stránky novin kvůli vztahu s hudebním manažerem Alexandrem Edwardsem, který je o 40 let mladší.

Během vystoupení v roce 2013 byla Cher dotázána, kdo byli její nejlepší milenci. „Měla jsem ty největší milence všech dob," uvedla zpěvačka a dodala, že to nebyl dlouhý seznam, nýbrž jen dobrý seznam. V listopadu 2022 se hvězda otevřela na Twitteru o svém vztahu s Edwardsem a o svém příteli napsala: „Je laskavý, chytrý, veselý… Jsme jako puberťáci.“ Podívejte se na seznam mužů, kteří hráli ve zpěvaččině životě důležitou roli.

Warren Beatty

Když bylo Cher pouhých 16 let, chodila s Warrenem Beattym, i když jejich románek nepovažuje za skutečný vztah. V rozhovoru pro Elle v roce 2018 Cher prozradila, že poprvé potkala Beattyho, kterému bylo v té době 25 let, když ji málem srazil svým autem. Vztah to byl ale velice krátký.

Sony & Cher

Sonny Bono

Krátce po úletu s Beattym potkala Cher na večírku v roce 1962 Bona – nebyla to ale láska na první pohled. „Byla jsem se svou přítelkyní, která byla opravdu krásná. Líbila se mu, takže mně neřekl nic," uvedla Cher v rozhovoru. Po večírku zjitila, že se Bono stěhuje do bytu vedle ní, což se jí hodilo, protože ona měla z toho svého odejít. Začali spolu bydlet a později se z nich stali milenci.

Bono už v té době pracoval v hudebním průmyslu a poté, co ji představil svému šéfovi, začala Cher vystupovat jako záložní zpěvačka pro jiné skupiny. V roce 1965 spolu pak začali vystupovat jako Sonny & Cher. Netrvalo dlouho a stali se nejoblíbenějším hollywoodským párem.

V roce 1969 Cher a Bono přivítali na svět potomka Chaz Bona. Mimo jeviště se jejich vztah ale začal hroutit a pár se potýkal i s nevěrou. Sláva udělala ze Sonnyho sukničkáře a Cher v roce 1974 požádala o rozvod. Ten se vlekl celý dlouhý rok, protože expartneři se nedokázali shodnout na péči o dítě a rozdělení společného majetku. Navzdory předchozím problémům se Cher a Bono dokázali smířit a zůstali si blízcí až do Bonovy smrti v roce 1998.

David Geffen

S Davidem Geffenem, který později přiznal, že je gay, chodila Cher krátce poté, co se rozešli s Bonem. Geffen a Cher spolu chodili dva roky. V jednom rozhovoru v roce 2014 dokonce Cher přiznala, že spolu mluvili i o manželství. Cher ale měla pochyby, a tak se další veselka nekonala.

Greg Allman

Když Cher potkala zpěváka Gregga Allmana, její váhání, zda se znovu vdát, zmizelo. Pár se vzal v roce 1975, jen pár dní poté, co byl ukončen její rozvod s Bonem. O devět dní později však Cher podala žádost o ukončení manželství. Pár se ale nakonec usmířil a manželé zůstali až do roku 1979. Z manželství vzešel syn, který dostal jméno Elijah Blue Allman. V rozhovoru pro Daily Mail v roce 2018 Cher prozradila, že Allmanovy problémy s užíváním návykových látek poškodily jejich vztah. „Je těžké mít manželství s někým, kdo bere drogy," řekla. Allman zemřel na rakovinu jater v roce 2017.

Gene Simmons

Po rozchodu s Allmanem začala Cher chodit s dalším hudebníkem: zpěvákem KISS Genem Simmonsem, se kterým byla dva roky. Cher řekla, že to byl „nejlepší vztah, jaký kdy měla“, a také prozradila, že to nebyl vztah zrovna monogamní. Navzdory jejich vzájemným vášnivým citům Simmons nakonec Cher opustil kvůli jiné ikonické umělkyni: Dianě Ross.

Fešáci z Top Gunu

Val Kilmer

Na začátku 80. let chodila Cher s hvězdou Top Gun Valem Kilmerem a dodnes jsou ti dva blízcí přátelé. Potkali se na narozeninové oslavě a jejich vztah byl zpočátku platonický. Ačkoliv byli milenci, nakonec se shodli, že budou přáteli a jejich vztah skončil kolem roku 1984. Cher byla dokonce po Kilmerově boku, když mu byla diagnostikována rakovina hrdla.

Josh Donen

V roce 1985 Cher randila s filmovým producentem Joshem Donenem, i když o jejich románku toho víme jen velmi málo. O dva roky později zpěvačka okomentovala jejich rozchod tím, že to byl její doposud nejvážnější vztah od svatby.

Tom Cruise

V 80. letech chodila Cher s dalším hercem Top Gun, a to nikým jiným než Tomem Cruisem. Poprvé se s tehdy nadějným hercem setkala na svatbě Madonny a Seana Penna v roce 1985. Cher dokonce Cruise v jednom rozhovoru označila jako svého „TOP 5" milence.

Rob Camilletti

V roce 1986 se Cher seznámila s Robem Camilletti, pekařem, který se díky svému povolání a nízkému věku stal známým jako „Bagel Boy“. Když se dali dohromady, jemu bylo 22 a jí 40. Pár se nakonec rozešel v roce 1989. Důvodem rozpadu jejich vztahu byla přílišná pozornost médií.

Richie Sambora

Richie Sambora a Cher spolu nejprve pracovali a až poté spolu začali chodit. Jejich vztah ale ztroskotal na vytíženosti. Pár na sebe zkrátka neměl čas.

Rom Zimmerman

Se scenáristou Ronem Zimmermanem randila Cher v roce 2010. Zpěvačka prozradila, že se poprvé poznali prostřednictvím chatování na Facebooku poté, co je seznámil společný přítel. „Je to nejzábavnější člověk, kterého jsem kdy potkala," řekla o svém někdejším partnerovi Cher. O rozchodu páru se toho moc neví.

O 40 let mladší Edwards

Alexander Edwards

Cher v současné době randí s hudebním manažerem Alexandrem „AE“ Edwardem, který je o 40 let mladší než ona. Tihle dva spolu začali randit na podzim roku 2022 poté, co se potkali na pařížském týdnu módy. „Na papíře je to trochu směšné," řekla Cher v The Kelly Clarkson Show. „Ale ve skutečném životě spolu vycházíme skvěle. Je báječný." Na Štědrý den v roce 2022 Cher zveřejnila fotografii diamantového prstenu, který jí Edwards daroval, a řekla, že by si přála, aby jej mohla ukázat své matce Georgii Holt, která nedávno zemřela. Cher není první slavnou ženou, se kterou Edwards chodil. Má dítě s bývalou partnerkou Amber Rose.

