Jan Novák 16. 10. 2019

Když se vévodkyně z Cambrigde naposledy objevila na veřejnosti, vzbudila doslova pozdvižení svým bujným poprsím, jaké u Kate Middleton nikdo nepamatuje. Podle některých názorů byla tajně na zkrášlující operaci.

Jako první se objevily dohady o těhotenství. Plnější tvary vybídly k úvahám o čtvrtém miminku. Že by byl princ William znovu otcem? Nevypadá to. Několik zdrojů blízkých Kate těhotenství vyloučilo. A podle dalších lidí pohybujících se v prostředí královské rodiny je za změnou vizáže Kate Middletone něco úplně jiného než gravidita. Co? Tajná operace, která měla proběhnout ve Francii.

Britská bulvární média se předhánějí ve spekulacích. Kensingtonský palác jako obvykle žádné oficiání stanovisko nevydal. Zdroje "blízké" královské rodině uvádějí hospitalizaci v sanatoriu ve Francii, což opět otvírá prostor pro další spekulace. Proč by Kate měla absolvovat vyšetření a pravděpodobně i lékařský zákrok mimo vlast?

Jiné vysvětlení pro novou figuru se zatím nenabízí. Nechce se věřit ani tomu, že by se při návštěvě na stavbě vybavila vévodkyně tak kvalitní push-up podprsenkou, že vše působí, jako by měla nová prsa.