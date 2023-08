Charlotte Štiková změnila image, s Ornellou se nebaví a tají jí, kde bydlí

Mladší sestra influncerky Ornelly Koktové se za poslední dobu proměnila ve velmi pohlednou mladou ženu. Poté, co zhubla několik desítek kilogramů, slyší na svou postavu samou chválu. Její radost s ní ale příliš nesdílí její nejbližší rodina, se kterou pohledná dívka přerušila kontakt. Jak jsou na tom se vztahy nyní, prozradila pro Kafe.cz právě sestra Charlotte Štikové.

Na sociální síti se Charlotte ve Stories pochlubila snímkem, ze kterého se zdá, že mladá žena změnila barvu vlasů a z blondýnky je nyní uhrančivá brunetka. Kromě toho se ukázala v posledním příspěvku také se svou babičkou, se kterou měla vždy nejen ona, ale také Ornella Koktová, velmi blízký vztah.

Podle toho, co redakci Kafe.cz sdělila právě známá influencerka a podnikatelka, to ale nevypadá, že by alespoň s babičkou Charlotte obnovila styky. “Bohužel je to stále stejné. S Charlotte nemám žádný kontakt, stále nevím, kde bydlí, ani jak se jí daří,” sdělila smutně Ornella Koktová.

“Nevím ani o tom, že by se vídala s babičkou. Možná to byla nějaká starší fotografie, nebo to bylo jen něco chvilkového, bohužel,” dodala maminka tří malých dětí, která se netají tím, že jí změna chování její sestry velmi mrzí.

V minulosti se snažila sestře pomoci kdykoli měla v životě těžkosti, nyní se musí Ornella Koktová se situací nejspíš smířit. Vztahy se zvlášť zhoršily poté, co několik žen Charlotte obvinilo z toho, že jim nedodala zboží, které od ní měly koupit po internetu. Hovořilo se tehdy dokonce o žalobě a údajné nespokojené zákaznice tehdy dokonce kontaktovaly její další příbuzné s prosbou o pomoc. Policie ale případ nakonec odložila, a tak tato kauza vyzněla do ztracena.

V poslední době si Charlotte Štiková podle všeho našla nového přítele a lásku si velmi užívá. Na Instagramu se často chlubí jejich společnými snímky, z nichž některé jsou značně kontroverzní a nejeden její fanoušek se při pohledu na ně jistě červená. Dvojice na nich totiž často bývá velmi spoře oděná.