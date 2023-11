Nově zveřejněná fakta o vztahu otce Camilly Parker-Bowles a prince Charlese nese palác s úsměvem a Charles zase s vráskami na čele. Nikomu nepozradil, že ho její otec nesnášel a křičel na něj, ať jeho dceru nechá na pokoji.

Píše se rok 1993 a Charles je stále ženatý s Dianou, přesto se už několik let vídá s Camillou. Jejich vztahu nebylo přáno, ale hrdličky to nezajímalo. Ani Diana, ani královna, ani Camillin otec Bruce Shand nedokázali oddálit katastrofu, která se pomalu blížila.



Princ Charles se nikomu nechlubil, že ho Shand neměl v lásce a vyhrožoval mu, že pokud nenechá jeho dceru na pokoji, všechno zničí. Jako by se jemu na truc rozvedl s Dianou a vzal si Camillu, aby mu ukázal, že hlavní slovo má tady on, budoucí král Anglie. Královský zdroj nyní zveřejnil zatajený skandál, kterému se všichni smějí, protože vidí, jak se Shandovy předpovědi potvrdily.

Nesnášenlivost a opovržení

,,Camillin otec Charlese nesnášel a opovrhoval jím," řekl zdroj. ,,Zakázal mu, aby se s Camillou nadále stýkal, protože byl v té době ženatý s Dianou a Camilla zase s Andrewem." Spor mezi princem z Walesu a bývalým plukovníkem britské armády vznikl poté, co si soukromé telefonáty mezi princem a budoucí vévodkyní z Cornwallu našly svou cestu na veřejnost.

,,Na soukromém setkání se Bruce rozhořčil nad princem Charlesem a obvinil ho ze zruinování dceřinýho života," pokračuje zdroj. ,,Princ Charles se rozbrečel, tak mu Bruce nakázal, ať se laskavě pochlapí." Teď si ho za to palác včetně blízké rodiny dobírá.

Odlehčení těžké situace

Bruce měl také tvrdit, že Charles svou nevěrou znesvětil celou anglikánskou církev a zostudil britskou monarchii. ,,Andrew je lepší člověk než ty a Camilla si tě nezaslouží, řekl mu pak Shand." Otec vévodkyně z Cornwallu zemřel v roce 2006 ve věku 89 let. Dceřiny svatby se sice dožil (uskutečnila se o rok dříve), ale až do své smrti opovrhoval vším, co princ Charles představoval.