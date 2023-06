České tenistky se nezdají: Muchová je horké zboží, Plíšková zkrotila Hrdličku

Na kurtu to jsou dravé bojovnice, v soukromí zase milující a něžné partnerky. Poslední dny bojují na francouzské půdě české tenistky v prestižním turnaji French Open. Do Paříže se vydala Karolína Muchová, Markéta Vondrušová, Karolína Plíšková i Petra Kvitová.

České tenistky patří ke světovým špičkám. Na samotném vrcholu popularity je dlouhodobě Petra Kvitová nebo Karolína Plíšková. Obě dvě mimo sportovních úspěchů těží i ze své popularity na sociálních sítích.

Zamilované tenistky

Půvabná Karolína Plíšková je už vdanou paní. Štěstí našla u bývalého moderátora sportovních novin Michala Hrdličky. Ten je také známý jako bývalý partner slavné moderátorky Lucie Borhyové, se kterou má dceru. Na zakládání rodiny s Plíškovou nejspíše čeká na konec její kariéry. To sestra Karolíny, Kristýna, už raketu za kočárek vyměnila. S fotbalistou Davidem Hanckem se těší ze společného syna.

Třiadvacetiletá Markéta Vondrušová si vzala svou teenagerskou lásku. Tenistka začala se svým manželem Štěpánem chodit, když jí bylo šestnáct a jemu osmnáct let. Oba dva pojila láska k tenisu. Štěpán hrál jako kluk tenis za I. ČLTK Praha, jeho kariéru ukončilo zranění.

To Petra Kvitová na svatbu teprve čeká. Po několika neúspěšných vztazích se dočkala, zamilovala se do svého trenéra. Jiří Vaněk požádal půvabnou tenistku o ruku minulý rok. Začátky jejich vztahu byly velmi náročné, Vaněk se rozváděl a stěhoval od rodiny. To, že by za rozvod mohla slavná tenistka, popírá.

Single kráska

Na toho právého zatím čeká Karolína Muchová. Její sociální sítě se hemží příspěvky z tenisu a rodinného prostředí. Minulý rok se spekulovalo o tom, zda nechodí s nějakým fotbalistou. Za celou situaci mohl nevinný výlet na fotbal. Novináře překvapilo, co půvabná tenistka hledá v hledišti na Stínadlech. „Nejsem zadaná. Nebráním se novým známostem, ale ani to úplně nevyhledávám, protože teď to mám fakt časově dost nadupaný. Mám teď jiné priority," prozradila pro Deník. Zároveň potvrdila, že je pro ostatní tenisty horkým zbožím. „V tenisových vodách moc nehledám, i když občas nějaká nabídka přijde," prozradila.