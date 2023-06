Nevkus ve Varech: V minulých letech róby hvězd připomínaly stany i ubrusy

Festival v Karlových Varech není jen filmovým svátkem, ale také módní show. Každoročně se na červeném koberci celebritky vystavují dychtivým fotografům, aby právě ony byly na titulce, aby právě ony zaujaly svou róbou, aby právě ony byl vzpomínkou na ten daný karlovarský festival. Minulý rok na trůn usedla Radka Třeštíková. Kdo svým outfitem zboří internet letos?

Radka Třeštíková je kontroverzní figurkou české scény. Buď ji milujete, nebo nenávidíte. To samé platilo i o její festivalové „róbě“, do které se navlékla vloni. Její netradiční outfit vypadal, jako kdyby si ho sama ušila z ubrusu na chatě a pak nestíhala autobus do Varů, tak na sebe hodila v rychlosti jen podprsenku. Do toho to vzala přes sado maso salon, kde dostala obojek, a kabelku si půjčila od své dcery. Disco koule Emma Smetana vedle ní vypadala jako běžný člověk, který jede v pondělí ráno do práce.

Stany a ubrusy na červeném koberci

Po nesprávném „ubruse“ sáhla i herečka Kristýna Leichtová. Radka Třeštíková je sice, co se týká vymýšlení outfitů hodně odvážná, ale když už si na červený koberec vyrazila polonahá, její figura (i čočky fotoaparátů) to ustály. Ať si o Radce myslíte cokoliv, postavu má jako ze žurnálu. Leichtové by spíše lahodily šaty jiného střihu, jiné barvy a i jiné počasí. Nebo si najmout stylistu.

Herečka Jitka Čvančarová je svými módními výstřelky už proslulá, stejně tak, jako její deroucí se poprsí. Možná i proto, že vloni Čvančarová ve Varech chyběla, se veškerá pozornost strhla na Třeštíkovou. Jitku ale mají lidi rádi, hlavně známý tvůrce koláží TMBK, který v roce 2021 vytvořil zábavný mem, kde to vypadá, že má Čvančarová šaty z modrého krytí na střechu domu.

Bizarnost a nevkus českých celebrit

Ačkoliv by akce typu prestižního filmového festivalu, kde se objeví každoročně i zvučné zahraniční jméno, měla být příležitostí odprezentovat to nejlepší a blýsknout se v celé své kráse, zdá se, že české celebrity se snaží „světové úrovně“ dosáhnout tak, že si na sebe oblečou to nejhorší. Na umění šokovat ale také potřebujete mít talent, a ne každý se s ním narodí, třeba jako Kim Kardashian. Až na pár výjimek typu Marika Šoposká, která všem minulý rok vyrazila dech, jsou tedy Karlovy Vary každé léto spíše přehlídkou bizarnosti a nevkusu.

Zdroj: expres.cz