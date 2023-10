Rakovina v českém showbyznysu: Slováčková má veliké naděje, bojuje jako lvice

Anička Slováčková se den po křtu svého alba svěřila fanouškům se smutnou zprávou. Zpěvačce metastázovala rakovina do plic a čeká jí druhé kolo léčby této vážné nemoci. V českém showbyznysu v minulosti podobnou zkušeností prošly i další silné ženy, které dávají Aničce i ostatním naději, že se vším se dá bojovat.

Dcera Felixe Slováčka a Dagmar Patrasová dostává od života pořádně drsné zkoušky. Aničce Slováčkové se vrátila rakovina a tentokrát napadla její plíce.

Zpěvačku nyní čeká série chemoterapií, a i když je diagnóza zdrcující, chce za každou cenu bojovat a vážnou nemoc porazit.

V českém showbyznysu s rakovinou bojovaly i další známé tváře. Například zpěvačka Naďa Urbánková během léčby přišla o obě ňadra. "Rakovina je strašné slovo. Je to strašák, kterého se každý bojí. Já jí vymyslela název bubák. Vyšetření jsem si dala k sedmdesátým narozeninám. Ani ve snu by mě nenapadlo, že mi ji vážně najdou," uvedla zpěvačka během jedné ze svých osvětových přednášek. Nemoc prodělala v roce 2009 a úspěšně nad ní zvítězila. Nakonec zemřela letos v únoru ve věku 84 let.

Nejtěžší to bylo po emocionální stránce

Zpěvačka Anna K. od lékařů zjistila, že má rakovinu prsu v září 2009. Vážnou nemoc zprvu před veřejností tajila, jelikož se bála reakce okolí. Po čase se ale rozhodla svou zkušenost šířit mezi další ženy a vyzývala je ke včasnému vyšetření prsou a k pravidelným kontrolám na sonu či mamografu.

Herečce Lence Termerové diagnostikovali rakovinu ve stejném roce jako Anně K. a Urbánkové. Kvůli náročné léčbě se herečka na čas stáhla z veřejného života a soustředila veškeré síly na boj s nemocí. "Věděla jsem, že každá nemoc je nějaké upozornění, že se člověk vychýlil z rovnováhy. Uvědomila jsem si, že jsem se ve všem nezachovala dobře, tudíž už nedopustím, aby zoufalství do mě došlo tak, abych z toho onemocněla," řekla Termerová Idnesu.

Rakovina se nevyhnula ani tenisové legendě Martině Navrátilové. Ta svou nemoc odhalila v roce 2010. Sportovkyně ihned nastoupila na šestitýdenní léčbu ozařováním. "Nejtěžší to bylo po emocionální stránce. Bylo to jako šestitýdenní vězení," popsala své pocity během toho s tím, že při léčbě zůstávala co nejvíce aktivní.

Zkušenost se stejnou diagnózou pak má také Marta Vančurová. Onemocnění u ní zjistili v roce 2000 a herečka ho tajila sedm let i před světem i kolegy.