Carmen Electra odhalila podivnost, kterou po ní fandové z OnlyFans chtějí nejvíc

Carmen Electra, 51letá herečka a modelka, prostřednictvím svého účtu na OnlyFans našla způsob, jak se propojit s fanoušky a oživit skomírající kariéru. V rozhovoru pro Fox News Digital se bývalá hvězda seriálu Pobřežní hlídka podělilo o to, co po ní miliony jejích fanoušků na této platformě nejvíce vyžadují.

Carmen Electra tvrdí, že zpočátku váhala, zda se k OnlyFans připojit. Nakonec si prý ale uvědomila svobodu a tvůrčí kontrolu, kterou jí tahle síť nabízí. "Jsem ráda součástí OnlyFans, protože fotím, kdy chci. Mám úplnou tvůrčí kontrolu nad tím, co chci dělat," řekla podle webu nypost.com. OnlyFans jí navíc umožňuje komunikovat s fanoušky, ať už prostřednictvím chatu nebo díky sdílení fotografií a videí, o které fanoušci herečku žádají. A Carmen si přitom v jejich žádostech všimla zvláštního trendu.

Chtějí mé nohy, směje se Electra

"Je to pro mě legrační, protože dostávám spoustu žádostí o moje nohy, a to mě rozesmívá," prozradila. A přestože fenoménu footfetiše úplně nerozumí, svým fanouškům ochotně vyhoví a sdílí fotografie svých upravených nohou vyšperkovaných zdařilou pedikúrou. Carmen si také pochvaluje, jak snadné je sdílení na OnlyFans, k zachycení a sdílení momentek pro své publikum si vystačí se svým telefonem. Pro Electru je totiž důležité zachovat si k fanouškům osobní přístup. "Chtějí vás vidět," uvědomuje si.

Díky úplné tvůrčí kontrole nad svým obrazem a obsahem se Carmen Electra cítí na OnlyFans jistá v kramflecích (pokud je k focení zrovna potřebuje). Užívá si možnost mít svůj veřejný obraz plně pod kontrolou a sama si vybírá, jaké fotografie svým fanouškům nasdílí.

Sama sobě šéfem, pochvaluje si

Podle všeho ví moc dobře, jak na to. Vždyť v minulosti ozdobila více než 150 obálek časopisu Playboy. OnlyFans tak vnímá především jako možnost vyjádřit se a být sama sobě šéfem. "Je to intenzivní a velmi posilující pocit. Je to celé takové sebeposilující," vyjádřila se.

A tak zatímco se Carmen Electře na OnlyFans výjimečně daří, zůstává vděčná za podporu a nadšení svých fanoušků. Její ochota přijímat jejich žádosti, dokonce i ty podivnější, které jsou zaměřené na nohy, potvrzuje její odhodlání navázat se svými followery kontakt na osobní úrovni.

Carmen Electra nedávno navázala spolupráci s další modelkou Playboye Jenny McCarthy.