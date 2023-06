Calista Flockhart se stáhla do ústraní: Ally McBeallová byla poslední velká role

Herečka Calista Flockhart se proslavila díky roli Ally McBeallové. Z hereckého světa se stáhla, v poslední velké roli se objevila v roce 2005. Milovníci Netflixu ji ovšem mohli zaznamenat v epizodní roli v seriálu Supergirl. Její partner Harrison Ford je v natáčení filmů daleko více činný.

Americká herečka letos oslavila padesáté osmé narozeniny. Profesi herečky se věnuje od roku 1987, kdy dokončila studia. Kariéru začala v divadle v New Yorku. Po řadě konkurzů přišel první úspěch v roce 1994, zahrála si ve filmu Quiz Show od režiséra Roberta Redforda.

Ikonická role

Zlom v její kariéře přišel v roce 1997. Režisér David E. Kelley obsadil Calistu do role Ally McBeallové. Role právničky jí vynesla neuvěřitelnou popularitu, seriál měl sto dvanáct dílů. Herečka si rok před koncem seriálu adoptalovala dítě. Volně pak přešla k mateřským povinnostem a s natačením na pět let přestala. „Herectví mi rozhodně scházelo. Být mámou jsem ale zbožňovala,“ řekla v roce 2006 v rozhovoru pro CinemaBlend. „Ale jak vám potvrdí každá matka, když zůstanete doma s dvouletým dítětem dvacet čtyři hodin denně a sedm dní v týdnu, začne vám blbnout mozek a vy si začnete přát, abyste pracovala. A pak, když zase pracujete, si bohužel přejete, abyste byla doma. Je to těžké dilema,“netajila se svým rozpolcením.

Pevný vztah

Herečka žije s populárním hercem Harrisonem Fordem, který je o dvacet let starší. Své soukromí si herecký pár bedlivě střeží. Calista nemá dokonce ani sociální sítě. S Fordem se seznámila v roce 2002, údajně se zamilovali na první pohled. I přes velkou lásku nepřivedli na svět společného potomka. Syna Liama, který je už dospělý, adoptovala Calista ještě před seznámením s Harrisonem. Sympatický herec, který se proslavil především rolí Indiana Jonese má čtyři děti z dvou předchozích manželství. Harrison a Calista si i přes velký věkový rozdíl velmi rozumí. Herečka prozradila magazínu Closer Weekly, že se s Harrisonem společně hodně smějí a právě to je recept na jejich šťastný vztah.